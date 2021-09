„Lámalo se to ve druhé třetině, kde jsme mohli dát uklidňující góly,“ díval se za zápasem Jan Káňa, muž utkání z olomoucké strany.

Právě on šest minut po Krejčího trefě unikl do samostatného nájezdu a brankáře Energie Filipa Novotného překonal přesnou střelou nad lapačku. Jenže pak už měl navrch západočeský gólman. A nejen proti Káňovi. „Chytal dobře, ale měli jsme to trefovat lépe,“ věděl muž, který se do střeleckých tabulek zapsal poprvé v sezoně. Přitom po boku Krejčího měl možností ke skórování už v předešlých zápasech několik. „Snažíme se mu to nekazit. Tvoří nám šance, které musíme ještě víc proměňovat,“ uvedl Káňa.

Příležitostí na olomoucké straně bylo habaděj. Chystal je nejen Krejčí. „Nebýt Filipa Novotného, bylo po dvou třetinách hotovo,“ věděl asistent hostujícího kouče Tomáš Mariška.

Čtyřicet minut měla Mora situaci jasně pod kontrolou, pak si ale sama zavařila. Dvakrát domácí ve svém pásmu zazmatkovali a dvakrát z toho byla pohroma. „Věděli jsme, že Karlovy Vary nebudou mít co ztratit a že budou hrát vabank. Bohužel tam byly z naší strany ztráty,“ mrzelo Káňu.

A mohlo být ještě hůř, kdyby Beránek v 57. minutě využil svého úniku během olomoucké přesilovky, Lukáš se ale zaskvěl. Nutno říct, že i Mora nakonec mohla urvat tři body, kdyby Knotkovo dělo v téže početní převaze nemířilo jen do tyče. Nakonec z toho byly alespoň body dva, prodloužení 20 vteřin před jeho koncem rozsekl Kolouch.

„Dívat se na Davida Krejčího je hokejová radost, krása. Připojí se k tomu i další hráči, kteří si do té doby tolik nevěřili. Jen to zakončení.“

Zdeněk Moták, trenér Mory

„Mám smíšené pocity. Dvě třetiny jsme hráli výborně, ta třetí byla ale z naší strany ustrašená,“ hodnotil zápas kouč Kohoutů Zdeněk Moták. „Bod navíc je ale zasloužený,“ kývl. Kromě dvou bodů ho těšil i herní projev mužstva. Je fakt, že po čtyřicet minut si chvílemi Olomoučtí dělali s hosty, co chtěli. Faktor Krejčí? „Dívat se na něj je hokejová radost, krása. Připojí se k tomu i další hráči, kteří si do té doby tolik nevěřili. Jen to zakončení,“ hlesl Moták.

Mora ve čtyřech zápasech od startu nového extraligového ročníku dala 12 gólů, pět z toho posila z Bostonu. „On je extratřída, góly dává, ale nechceme to nechávat jen na něm. Sezona je dlouhá, věřím, že se přidáme všichni,“ zamýšlel se Káňa.

Tak třeba najdou Krejčího pasy ještě větší využití už v pátek proti Hradci Králové.

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 3:2 po pr. (2:0, 0:0, 0:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Krejčí (J. Káňa, Kucsera), 10. J. Káňa (Ondrušek), 65. Kolouch (Strapáč) – 43. Vondráček (Redlich), 50. Flek (T. Rachůnek, Plutnar). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Kajínek, Axman. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 4 450.

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Kucsera – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, J. Knotek, Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula.

Karlovy Vary: F. Novotný – Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, M. Rohan – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Miškář, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček.