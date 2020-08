Sotva byli týden na ledě a začali do sebe dostávat první taktické prvky, museli se všichni zavřít na dva týdny do domácího vězení. Do kabiny prostějovských Jestřábů totiž pronikl strašák jménem COVID-19.

Jde o nepříjemnost, která však bohužel nepotkala jenom Prostějovské.

„Jsme v karanténě ještě celý další týden. Plán nám to narušilo hodně, tým je nový a čtrnáctidenní výpadek je pro nás hodně ztrátový,“ štve sportovního manažera Jiřího Vykoukala, který za normálních okolností chodí s týmem také na led.

I když je nucená pauza dost nelibá, Vykoukal věří, že se s tím mužstvo Jestřábů vypořádá dobře.

„Doufám, že se do toho dostaneme rychle zpátky, protože kluci byli výborně připravení. Snad to po těch čtrnácti dnech nebude tak znát. Samozřejmě tam budeme mít ztráty v nacvičování a tak dále, ale doufám, že to rychle vstřebají a pochopí herní systém, který po nich trenér chce,“ připomněl dvojnásobný mistr světa záměry nového kouče Jiřího Šejby, který chce hrát poctivý a zodpovědný hokej.

VE FINÁLE JE LEPŠÍ, KDYŽ JE POZITIVNÍCH VÍC

Některé týmy měly v kabině třeba jen jednoho, nebo dva pozitivně testované, to však nebyl případ Prostějova. Tam se koronavirus vyřádil víc.

„U nás to nebylo jen pár kluků, byla to velká, podstatná část týmu, což je ale prakticky úplně jedno,“ říká Vykoukal.

Svůj postoj vysvětluje: „I kdyby byl jen jeden, tak všichni kluci, co s ním přišli do styku, musí na 14 dní do karantény. Ve finále je jedno, jestli máte jednoho pozitivního, nebo dvacet. Na rovinu si můžeme říct, že když jich máte dvacet, tak ti už nemusí na druhý test a měli by mít – i když to není ještě nikde úplně potvrzené – vytvořenou nějakou imunitu na určité časové období,“ míní.

Kteří hráči měli pozitivní test, klub (jak se stalo nepsaným pravidlem) nezveřejňuje. Vykoukal alespoň prozradil, jak moc dal nakaženým hráčům virus zabrat.

„Co mám informace, tak tam nebyly žádné těžké průběhy. Pár z nich mělo zvýšenou teplotu, jinak byli bez příznaků,“ prozrazuje.

Jaké úkoly rozdal trenérský štáb svým svěřencům, aby úplně nevypadli z tvrdě vydřené přípravy?

„Ti, co jsou negativní, dostali plán, ti, co jsou pozitivní, tak u těch ještě čekáme. Pak se začnou doma už trochu hýbat, začnou dělat nějaké kliky, lehy, sedy. I když jsou bezpříznakový, moc nedokážu říct, jak by mohli ten organismus zatěžovat,“ nemůžou se Vykoukal a spol. momentálně opřít o moc velké jistoty. Zhruba ale tuší, kdy by se tým mohl opět potkat.

„Hráči, kteří jsou pozitivní, už podruhé být testováni nemusí a půjdou 12., nebo 13. do přípravy. Ti, kteří byli negativní, musí podstoupit, 7., nebo 9., teď nevím přesně, ještě jeden test,“ uvádí Vykoukal plán dalších dnů.

Je proto nad slunce jasné, že turnaje v Porubě se nezúčastní.

„Měli jsme hrát 11., 12. a 13. srpna zápasy, ty samozřejmě přesouváme. Buď je budeme hrát mimo turnaj, nebo najdeme jiné termíny. Uvidíme, to všechno budu řešit,“ dodává Vykoukal.

Kromě těchto organizačních povinností samozřejmě společně se svými kolegy z klubového vedení musel vyřešit, jak připravit podmínky na prostějovském zimním stadionu tak, aby pak hráči přišli do co možná nejčistšího prostředí.

„Naše šatna prošla dezinfekcí, uděláme i nějaká opatření – všichni budou mít svoje hrníčky, příbory a tak dále. Musíme si to nějakým způsobem nastavit,“ ví a ještě jednou opakuje: „Uvidíme, co na tom bude pravdy, ale doufám, že podstatná část týmu bude mít na nějaké období vytvořenou imunitu.“

PRŮSER, MUSÍ PŘIJÍT FINANČNÍ POMOC VLÁDY

Nic to však nemění na tom, že pokud se vláda a Český svaz ledního hokeje nedohodnou na mírnějších opatřeních, hokejové týmy čeká složitá sezona nehledě na výsledky v ní.

„Tohle je průser… nedokážu si vůbec představit, že by každou chvíli vypadl nějaký tým na tři, nebo čtyři týdny. Musí přijít nějaké nařízení, samozřejmě musí finančně pomoct vláda, protože ty soutěže jinak neufinancujete. To je nemožné,“ říká Vykoukal rázně.

„Věřím, že soutěž se trochu posune a najdou se nějaká opatření, která budou tohle všechno nějak eliminovat,“ uzavírá.