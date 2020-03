I když návrat poté, co za něj suplovali mladší kolegové Lukáš a Mokrý, nebyl jednoduchý. V úterním zápase předposledního kola základní části Tipsport extraligy se jen těžko dostával do tempa. Sestupem ohrožený Litvínov na něj za dvě třetiny vyslal pouhé čtyři střely!

„Je to šílené, úplně nejhorší. To člověk nechce. Tak to ale bylo a nic s tím neuděláte. Vyhráli jsme, to je nejpodstatnější,“ těšilo 32letou oporu Mory po výhře 3:1.

Člověk by čekal, že tým, který hraje o život, vás bude od začátku zaměstnávat přece jenom trochu víc. Překvapilo vás to?

Trošku ano. Když hrají doma, tak to jsou fofry, létá to tam na vás. Ukazovali jsme si i ten jejich zápas s Vítkovicemi, měli tam toho hodně. Těžko říct, proč tak hráli. Dvě třetiny jim to celkem vycházelo. Jsem rád, že jsme to zlomili na svoji stranu.

Jak jste zvládal prvních čtyřicet minut prakticky bez práce?

Člověk, když není delší dobu v bráně, tak si na to potřebuje co nejdřív sáhnout. A já jsem tam v podstatě dvě třetiny tápal bez zákroku, byl jsem z toho trochu ne nervózní, ale nesvůj. No a třetí třetinu se mi to vynahradilo za ty dvě předtím.

Jednou jste se vytasil i zákrokem á la Dominik Hašek.

Byla to taková z nouze ctnost. Čekal jsem, že bude střílet, ale nevystřelil, nějak to tahal, tak jsem se tam jen tak hodil, rozčapil. Ani jsem nevěděl, jak ten puk pode mnou skončil. Ale super, jsme za to rádi.

K 23 zákrokům jste přidal i druhou asistenci na pojišťovací Burianův gól. Viděl jste spoluhráče, že jsou volní?

Nejprve mě napadlo, že bych to mohl zkusit, ale ten puk se mi tam úplně zamotal. Přiznám se, že jsem je neviděl, jen jsem ten puk chtěl dát o mantinel ven z třetiny, což se mi podařilo. Když jsem viděl, že jedou dva, tak mě to potěšilo.

Pět zápasů jste nechytal. Cítil jste se už po zdravotní stránce dobře?

Nebylo to úplně lehké, ale tuhle sezonu jsem to tak měl už asi počtvrté, takže jsem věděl, co mě čeká. Jak jsem říkal, začátek byl takový horší, když jsme ale dali ve druhé třetině ten jeden gól, věděl jsem, že to bude v pohodě. Nakonec jsem se dostal i do tempa, třetí třetinu to tam na mě létalo. Super, že jsme to s vypětím sil před bránou všechno uplácali. Chalani mi tam pomohli, já jsem pomohl trošku jim, pomohli jsme si navzájem, takže super.

Co jste říkal na výkony Vojtěcha Mokrého, který zaskočil, když jste byli i s Janem Lukášem na marodce?

Vojta chytal fantasticky, podržel to v podstatě v nejdůležitější chvíli. Chalani se na něj mohli spolehnout, my s Honzou jsme se dali do kupy tak, jak jsme potřebovali, což bylo nejdůležitější. Body se získávaly, Vojta chytal perfektně. Já jsem mu k tomu i gratuloval, jsem rád hlavně za něj.

Litvínov jste porazili, nedali jste pochybovačům záminku obviňovat vás z toho, že jste to soupeři namočenému v sestupové bažině pustili. I to těší?

Jsme bojovný mančaft a jedeme na plno každý zápas. Ze sezony máme ještě nějaké resty. Věděli jsme sice, že na šestku to už nebude, ale hrajeme doma před fanoušky a každý zápas chceme vyhrát. Myslím si, že na nějaké spekulace, nebo něco podobného není vůbec prostor.

Předkolo začnete doma, byl to cíl?

Je to lepší. Jen teda doufáme, že se bude hrát i s diváky, protože to by byla katastrofa. Určitě je lepší začínat doma, ale v play off nikdy nevíte.

Zápas na Spartě a čekání na soupeře

K poslednímu utkání v základní části vyrazí olomoučtí hokejisté na led pražské O2 areny. V utkání proti Spartě už jim z tabulkového hlediska nepůjde o nic. Ze sedmého místa sice ještě mohou šesté Brno bodově dotáhnout, před něj už se ale kvůli horší bilanci ze vzájemných klání nedostanou. Zato domácí se můžou ze čtvrté příčky posunout až na druhou, čímž by si do čtvrtfinále zajistili papírově lehčího protivníka. Kohouti budou čekat na to, který tým obsadí konečnou desátou pozici. Právě ten bude jejich vyzyvatelem v boji o čtvrtfinále. Na této příčce je aktuálně Zlín, který na devátý Hradec Králové a osmé Karlovy Vary ztrácí jeden bod. Zlín hraje v Mladé Boleslavi, Hradec Králové přivítá už zachráněné Vítkovice a Karlovy Vary hostí vítěze základní části z Liberce. Všechny zápasy 52. kola startují v pátek shodně v 18 hodin.