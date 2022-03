Na začátku 53. minuty mu za zády skončila pohotová střela Kanaďana Roba Flicka. Hanáci ještě měli spoustu času na srovnání, ale už to nesvedli. „Co chybělo? Vyhrát. Škoda,“ smutnil 34letý gólman. „Byla to vyrovnaná série, v podstatě každý zápas skončil o gól. Můžu jen pogratulovat Vítkovicím k postupu,“ dodal.

Konráda mrzelo, že Mora nedotáhla do vítězného konce úterní zápas. „Doma jsme to měli dobře rozehrané, ten čtvrtý zápas jsme měli urvat. Vedli jsme o dva góly. To z celé té série mrzelo určitě nejvíc,“ zmínil.

Mora končí, pátou řež o postup s Vítkovicemi prohrála

Počtvrté v řadě se Kohoutům mohlo povést postoupit do čtvrtfinále. Zvlášť s Davidem Krejčím v sestavě pomýšleli na víc než jen na předkolo. „Všichni jsme to chtěli, chtěli jsme postoupit. Moc nevím, co víc k tomu říct. Vítkovice vyhrály tři zápasy a z tohoto pohledu zaslouženě postoupily. Pátý zápas byl absolutně vyrovnaný, bohužel daly o jeden gólík víc,“ konstatoval.

S Krejčím, největší hvězdou nejen mužstvu, ale i celé extraligy, by šatnu sdílel rád dál. „Pokusíme se ho přemluvit, uvidíme, jak na tom bude,“ usmál se.

Super série až na eskapádu se sanitkami

Otázka padla taky na zdravotní stav Vítkovic. „Už se k tomu moc nechci vyjadřovat, něco jsem řekl do televize a to stačí. Všichni vědí, jak to opravdu bylo,“ odpověděl v krátkosti. A co tedy do kamer České televize řekl? „Super zápasy, super série. Až na tu eskapádu, co předvedl jejich trenér se sanitkami a podobně, trochu znehodnotil naše výkony. Ale co už.“

Ačkoliv sezonu skončili Hanáci dřív, než si přáli, volno bodne. Zvlášť pro Konráda. „Pro mě byla těžká. Jsem rád, že hraju hokej, to je pro mě nejdůležitější. Teď to vypadnutí mrzí a ještě chvíli bude, ale udělal jsem maximum, co se dalo, abych se vrátil, co nejdřív to půjde a abych odehrál co nejvíc zápasů. Škoda, že teď nepřidám další,“ zamrzelo rodáka z Nitry, který se do branky vrátil 23. prosince, a do konce základní části odchytal 17 utkání.

Čekají mě intenzivní rehabilitace

Jak bude vypadat jeho nejbližší program? „Čeká mě hodně práce. Dám si týden úplného volna, ale pak to budou intenzivní rehabilitace. V podstatě celé léto až do začátku sezony. Fyzicky jsem se do toho ke konci celkem dostal, až jsem byl překvapený. Mezery tam jsou, ale to má každý. Je konec sezony, každý hraje s nějakým zraněním,“ doplnil gólman, pro kterého to byla v olomouckém dresu už sedmá sezona a po nedávném podpisu smlouvy se těší minimálně na tři další.

Autor: Denis Manina