„Horší to bylo spíše fyzicky než psychicky. Některé svaly zpočátku nepracovaly dobře, ale teď už to je v pohodě. Postupně se to zlepšuje,“ těší ho.

Americký kouč Slováků Craig Ramsey na zkušeného gólmana ukázal a Konrád je tak druhým zástupcem olomoucké Mory, který se v Pekingu představí.

„Situace je ovšem zvláštní, takže doufám, že to vše proběhne v pořádku. Hlavně ať jsme všichni zdraví,“ přeje si Konrád.

Zároveň přiznal, že díky účasti v širší nominaci předpokládal, že nominace by klapnout mohla.

„Dozvěděl jsem se to tak, že mi po tréninku psali kamarádi, že nominovaný jsem. Potěšilo to. Do Pekingu se těším,“ řekl pro klubový web.

Viróza před čtyřmi lety

Branislav Konrád zažije olympijskou atmosféru podruhé v kariéře. Před čtyřmi lety odchytal dva zápasy na Hrách v Jižní Koreji.

„Na zahajovací ceremoniál jsem nešel, protože jsem z letadla chytil nějakou virózu. Asi šest hráčů ji mělo, ale naštěstí to bylo krátkodobé,“ zavzpomínal na „vtipnou“ spojitost s aktuálním světovým děním. „Byli jsme se podívat na biatlon a na rychlobruslení. Fajn zážitky, poněvadž tam mohli být diváci. Uvidíme, jak to bude teď, ale pravděpodobně nás na ostatní disciplíny nepustí,“ uvědomuje si.

A ambice slovenského výběru, ve kterém figuruje celkem devět hráčů z extraligy? „Každý tam jede s cílem uspět. Uděláme pro to maximum. Skupinu máme těžkou, ale rozhodovat budou až zápasy v play-off,“ tuší populární „Braňo“.

Na reprezentační sraz se Konrád dostaví 31. ledna a odlet směr Čína by se měl uskutečnit 2. února. Účast na olympiádě už by slovenskému brankáři mohl zhatit snad jen covid.

„Budu fungovat tak, jak funguji momentálně. To se těžko nějak ovlivňuje. Můžu to chytnout kdekoliv, můžou to přinést děti ze školky a ze školy… Co se má stát, to se stane. Hlavu si s tím nelámu,“ uzavřel.