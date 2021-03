Byl bezchybný, až na jeden moment ve třetím zápase. A ten byl hodně vidět. „Měl jsem se hodit do druhé strany, jako do vany,“ řekla slovenská opora Kohoutů po třetím zápase předkola. Naštěstí pro něj a celý olomoucký tým ho jeho zaváhání mrzet vůbec nemuselo.

Při inkasovaném gólu využil Petr Straka vašeho vyjetí, a pak uklízel do prázdné branky. Co se přihodilo? Střetly se vám myšlenky?

On si hodil puk do vzduchu a v tu chvíli jsem vystartoval. Pak jsem se v hlavě ale trochu cukl, a už když jsem byl asi tři nebo čtyři metry venku, věděl jsem, že je zle a že se nestihnu vrátit. Zkusil jsem tipnout stranu, měl jsem se hodit do druhé. My tomu říkáme „jak do vany“. Škoda. Oni potom ožili, ale naštěstí jsme je pak hned zchladili druhým gólem, což bylo důležité.

Nijak to s vámi pro zbytek utkání nezamávalo?

Ne. Byl to první gól, nebylo to tak, že bych dostal třeba pátý. Něco jsem si v tom zápase chytil, holt to bylo 1:1 a nic se nedělo. Kluci mě podrželi, dali hned druhý a byli jsme tam, kde předtím, takže super.

Nakonec jste musel ale být v pozoru až do poslední vteřiny, že?

Už jsem měl ruce nahoře a hlavu úplně někde jinde. Asi by se to nemělo stávat, ale když Kučis (Lukáš Kucsera, pozn. red.) střílel na prázdnou bránu, už jsem zvedal ruce. Pak jsem ale viděl, že tam ten puk není. A najednou tři sekundy před koncem vhazování u nás. Kdyby to bylo někde ve středu, tak už se to neřeší. Tady tak skoro ještě dali gól, kurnik (směje se). Pán Bůh za to zaplať, ale věřili jsme si, že ty tři sekundy už uhrajeme.

Všechno to byly těsné bitvy o jeden gól.

Hádám, že jsme snad ani jinak v celé sezoně nevyhráli. Buď o gól, nebo do prázdné brány. Je to více méně taková naše klasika.

Milan Gulaš, hvězda extraligy, vám nedal ani jeden gól. Dokonce na žádný nenahrál. Skvělá vizitka, souhlasíte?

Nebylo na něj vyloženě osobní bránění. Věděli jsme, jaké má Plzeň hráče a chtěli jsme s nimi hrát natěsno. Nedat jim žádný prostor. Každá naše pětka, a to v každém zápase, hrála proti jejich první formaci fantasticky.

Pomohlo vám před vyřazovací částí, že jste nechytal poslední zápas, kdy Mora schytala v Plzni debakl 1:9?

Bylo to dohodnuté už delší dobu předtím. Martin Falter (trenér brankářů. pozn. red.) mi řekl, že to tak nějak má v hlavě, že těch zápasů ve vysokém tempu bylo dost. A že bych nemusel do Plzně ani jet. Těch 9:1 bylo samozřejmě nepříjemných, ale věděli jsme, že v play-off musíme nastavit hlavu jinak, a to se nám podařilo.

Teď vám v cestě stojí Sparta, vítěz základní části.

Budeme chtít postoupit a uhrát dobrý výsledek. Samozřejmě tam pojedeme s pokorou, ale nebudeme se bát. Dvakrát jsme je v sezoně porazili a budeme se o to snažit znova.