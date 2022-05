Fanoušky Kohoutů asi nejvíce „zabolí“ odchod Viléma Buriana, který v Olomouci strávil posledních šest sezon a pokaždé patřil mezi výrazné tváře ofenzivy. V minulosti se netajil tím, že by kariéru rád ukončil právě v Moře.

„Přemýšlel jsem, že bych to chtěl zakončit v extralize, a to v Olomouci. Pak bych už nehrál,“ řekl třebíčský rodák a odchovanec Deníku před necelými dvěma lety. „Ovšem nikdo neví, kam mě cesty zavedou… Třeba se to může stát, že bych kariéru dohrál v Třebíči. Zatím jsem ale takhle nad tím nepřemýšlel. Nejlépe zkrátka na Hané,“ dodal tehdy.

Pokud tedy Burian kariéru skutečně ve 33 letech neukončí, příchod do Horácké Slavie, kde už v uplynulé sezoně odehrál sedm utkání a kam se vrací třeba i další úspěšný odchovanec Martin Dočekal, se tak trošku nabízí.

Hanáci se loučí také s Vojtěchem Tomečkem, který v Olomouci působil od sezony 2018/2019. Sedmadvacetiletý útočník, kterého často trápila zranění, dle očekávání míří do Českých Budějovic. Vzpomínat tak může na poslední sezonu v dresu Mory, během níž dostával šanci i vedle hvězdného Davida Krejčího.

Útočník HC Olomouc Vojtěch TomečekZdroj: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

Slováka Petra Lichance si Olomouc vytáhla během uplynulého ročníku na hostování z Jihlavy. Nadále však červenobílé barvy oblékat nebude. Jako jednu z prvních posil jej představil tradičně ambiciózní Vsetín.

„Peter je bojovník se železným srdcem, týmový hráč. Zároveň je výborný v defenzivě, v osobních soubojích. Ideální hráč použitelný jak na centru, tak na křídle,“ pochvaluje si hlavní trenér Valachů Roman Stantien na klubovém webu.

Černý coby klíčový bek

Zato perspektivní 24letý obránce Tomáš Černý v Olomouci zůstává. A jde o jeden z klíčových podpisů Kohoutů. Více prostoru na ledě dostával od trenérů Motáka s Tomajkem pouze David Krejčí a Jiří Ondrušek.

Tomáš Černý má za sebou svůj první kompletně extraligový ročník. Za Moru naskakoval už v sezoně 2020/2021 (16 utkání), předtím působil v Jihlavě, Havířově, Porubě a hlavně Vítkovicích, kde sbíral první starty v nejvyšší soutěži. Šest utkání odehrál i za Vsetín.

Zajímavostí je, že Tomáš Černý si zahrál i KHL v dresu Slovanu Bratislava. V ročníku 2017/2018 naskočil odchovanec opavského hokeje do 10 utkání a zaznamenal jednu asistenci.

Utkání 1. kola hokejové extraligy: HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, 10. září 2021 v Olomouci. (zleva) Tomáš Černý z Olomouce a brankář Gašper Krošelj z Mladé Boleslavi.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

FOTO: FORTUNA:LIGA v Nových Sadech! Neodradí Teplice od další návštěvy prohra?