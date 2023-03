Přerov díky výbornému týmovému výkonu postoupil do čtvrtfinále Chance ligy a trenér Robert Svoboda umlčel kritiky, kterých hlavně na sociálních sítích HC Zubr bylo asi až moc. A je třeba uznat, že krize z přelomu listopadu a prosince tímto upadla v zapomnění. Zubři navíc ve čtvrtfinále proti nejlepšímu celku soutěže můžou jen překvapit. Proč ne.

Olomouc si v závěru základní části prožila něco podobného. Kritiky je možná méně, po výsledkové stránce je to však ještě horší. Sedm získaných bodů v posledních deseti zápasech, to je hodně špatné. Vlastně druhé nejhorší z celé extraligy.

Lepší je to naopak se zmiňovaným lazaretem na straně Mory. Na rozdíl od Přerova by Kohouti měli mít své opory pro klíčovou část sezony zpět.

Hlavní ale bude vrátit se zpět ke hře, která Hanáky zdobila minulý rok. A to až tak snadné nebude. Pomoci by však mohlo domácí prostředí a avizované „hanácké peklo“, na které se osobně hodně těším a věřím, že z plecharény by Karlovy Vary mohly odjíždět s pěknou nadílkou.

