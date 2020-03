„Poslední dobou jsem gólů moc nedával a už jsem to chtěl zlomit. Říkal jsem si: proti komu jinému než proti Litvínovu, protože proti nim se mi fakt daří. Určitě jsem za to rád,“ tetelil se radostí 28letý centr čtvrtého útoku, který proti Vervě předváděl pohledný hokej.

Zdá se, že si s Vojtěchem Tomečkem a Františkem Skladaným začínáte sedat.

Hra naší lajny má vzestupnou tendenci, snažíme se to ladit na play-off. Tam to bude nejdůležitější.

Ve čtvrté lajně se body sbírají asi hůř než v první nebo druhé, že?

Určitě, je to dáno i tím ice-timem, ale já se na to nějak nedívám. Prostě… každý má nějakou svoji roli, která se během sezony může vyvíjet. Teď je to takhle. Snažím se pracovat, s klukama v lajně se o všem bavíme a myslím si, že si už teďka na ledě vyhovíme. Jen doufám, že v play-off to tam bude padat ještě častěji.

Můžete udeřit první, ale klidně i čtvrtou formací. To se bude v play-off hodit.

Jasně, myslím si, že máme čtyři vyrovnané lajny. I když vyrovnané, to asi nechci říct, přece jenom jsou tam kluci, kteří to jak bodově, tak herně táhnou celou sezonu. Ale určitě to bude naše výhoda.

Zápasu proti Litvínovu dlouho chyběly větší grády.

Řekl bych, že z jejich strany tomu chyběl náboj. Byli strašně pasivní, nechali nás hrát s pukem. My jsme je přebruslovali, přehrávali, bohužel oni v první třetině dali jeden gól z jedné střely, což nás trošku opařilo. Myslím si ale, že jsme se s tím vypořádali dobře. Takové zápasy není lehké hrát, soupeř nás svým výkonem od začátku víceméně trochu uspával. Na druhou stranu musím říct, že od stavu 2:1 přeřadili na úplně jiné obrátky. Kdyby takhle hráli celý zápas, asi by měli větší šanci na vítězství.

Litvínovu jde o přežití. Překvapila vás jeho pasivita v prvních čtyřiceti minutách?

Určitě mě to překvapilo. Myslel jsem si, že tím, že hrají o všechno, budou trochu aktivnější. Na druhou stranu, taková byla jejich taktika a dvě třetiny jim to přinášelo úspěch. Něco do sebe to asi mělo, ale čekal jsem úplně jiný zápas.

Jste rádi, že jste výhrou nikomu nedali důvod spekulovat tom, že jste zápas Litvínovu pustili?

Přesně tak. Jsem rád, že jsme zamezili těmto spekulacím a konspiracím. Myslím si, že toho poslední dobou bylo na internetu napsáno dost. Jsme za to rádi. Taky jsme si zajistili to, že budeme předkolo začínat doma před našimi fanoušky, kteří nás poženou dopředu. Už se na to moc těšíme.

Který tým by vám mohl v předkole vyhovovat nejvíc?

V tuhle chvíli vůbec nevím, jak dopadly zápasy, ale Zlín, Vary, Hradec… je to asi jedno. Myslím si, že se všemi máme pozitivní bilanci. Uvidíme, kdo na nás vyjde. Každopádně to bude soupeř, přes kterého budeme chtít za každou cenu přejít, a věřím, že se nám to podaří.

Předkolo se hraje jen na tři vítězné zápasy. Měli jste o to větší motivaci zajistit si úvodní dva zápasy série na svém ledě?

Určitě je to výhoda. Uvidíme, jestli se to potvrdí, ale ta motivace byla velká.

Dokážete si představit, že by se hrálo bez diváků? (po utkání nebylo jasné, jak Bezpečnostní rada státu rozhodne. Hrát se nakonec bude s diváky, pozn. red.)

Bavíme se o tom v šatně, ale já osobně si myslím, že je to zbytečně nafouknutá bublina, za což můžou média. Já mám na to takový názor, že bychom to měli odehrát s diváky. Přece jenom ten sport se hraje pro ně a bez nich by to, si myslím, nemělo žádný význam.