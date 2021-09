„Věřím, že to bude pokračovat,“ zmínil se Petr Kolouch, který po zajímavé „narážečce“ právě od Krejčího zaznamenal rozhodující trefu.

Jak to bylo s vaším gólem?

Bylo to končící oslabení. Uhráli jsme to v naší třetině, odpálili jsme puk a Krejča (David Krejčí, pozn. red.) se už stihl vrátit z trestné lavice. Měli jsme přečíslení tři na jednoho a Krejča pak dával tu svoji bekhendovou žabičku. Má to asi naučené, že trefil soupeřova obránce do hlavy (směje se). Mně se to tam potom odrazilo mezi kruhy a už jsem se to snažil jen co nejrychleji zamést do branky. Naštěstí se to povedlo.

S Krejčím sice nehrajete v útoku, i tak se s ním na ledě potkáte. Je to splněný sen?

Určitě je to pro nás velké plus. Ale úplně bych to nehrotil tak, že je to pro nás splněný sen. Samozřejmě jsme strašně rádi, že tu s námi je a je úplně jedno, kdo s ním hraje. Hlavně, ať to šlape celému týmu.

Zvedá jeho přítomnost sebevědomí celému týmu?

Určitě. Sledovat ho na tréninku i v zápase je pro nás super, můžeme se od něj učit. Viděli jste sami, bylo to 2:0 a on potom dal třetí a čtvrtý gól, což nás uklidnilo. Takového hráče tady potřebujeme.

Herně to bylo ještě o kus lepší než v pátek proti Mladé Boleslavi, že?

Byl to po delší době z naší strany opravdu velmi vydařený zápas. Hlavně ta první půlka. Soupeře jsme přebruslovali, dobře jsme se vraceli, otáčeli hru, tlačili se do brány. Přesně takhle bychom se chtěli prezentovat. Dnes se ta převaha naštěstí přetavila do gólů a rozhodlo se prakticky už v polovině zápasu.

Dva duely, pět bodů. Jak hodnotíte odpich do nového ročníku?

Je to lepší, než jsme si představovali. Jsme s tím určitě spokojení. Ale jsou to teprve dva zápasy a sezona bude extrémně dlouhá. Věřím, že v tom budeme pokračovat.

A do toho naplněná plecharéna.

Je to jedna velká paráda. Jsme za to opravdu vděční, strašně nám to chybělo. Já osobně, když jsme v pátek hráli ten první zápas, jsem měl husí kůži. Hned jak jsem vlezl na led. A ty oslavy? To je to, proč ten hokej hrajeme. Doufám, že to tak vydrží celou sezonu.