„Podmínky byly bojové,“ kývl trenér Kohoutů Zdeněk Moták po první tréninkové jednotce na ledové ploše.

Jeho cílem, jakožto už každoročně, bylo se rozkoukat, osahat si kotouč, prošlápnout nové brusle. „Nebylo to tak, že bychom do toho hnedka šli fyzicky na milion procent, ale hlavou, soustředěním a připraveností určitě,“ těšilo Motáka.

Zkušený kouč společně se svým kolegou Janem Tomajkem přivítal všechny hráče. „Všichni se snaží tvářit, že jsou v pořádku, tak doufejme, že to tak je,“ usmál se Moták.

Dokonce přivítal i nové tváře. Kromě Dalibora Řezníčka, defenzivní posily ze Zlína, který se s Hanáky připravuje už několik týdnů, se o místo v Olomouci popere i jiný obránce – Lukáš Mareš. Dvaadvacetiletý odchovanec Jihlavy už se v kohoutím dresu ukázal během minulé sezony v rámci střídavých startů, v prosinci odehrál na ledě Plzně duel 26. kola. „Do předzávodního období ho vezmeme, uvidí se, jak bude vypadat,“ prohodil Moták.

Staronovou tváří pak byl obránce Jakub Galvas, který se s Kohouty bude připravovat, než na konci srpna odletí do zámoří, kde se porve o svou šanci u týmu Chicaga Blackhawks, se kterým v květnu podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt.

Větší pohyb v kádru Hanáků už se očekávat nedá. „Musela by to být nějaká bomba. Pokud by se někdo takový objevil, uvažovali bychom o tom,“ pravil Moták a nad doplňující otázkou ohledně Davida Krejčího se jen pousmál.

Zatím také mlžil o nástupci Martina Vyrůbalíka coby nositele kapitánského „C“. „Máme dost adeptů na výborného kapitána,“ řekl tajemně.

První přípravné utkání čeká Olomouc ve čtvrtek 5. srpna na ledě Pardubic, v úterý 10. srpna pak sehraje zápas v Hradci Králové. Doma se v rámci přípravy poprvé ukáže ve čtvrtek 12. srpna, kdy znovu narazí na pardubické Dynamo. Kromě dvojice východočeských celků Mora v přípravě potká také Vítkovice a Kometu Brno.

Úvodní duel nového ročníku Tipsport extraligy mají Hanáci na programu v pátek 10. září na svém ledě proti Mladé Boleslavi.