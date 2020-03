Stejně jako před dvěma lety čeká olomoucké hokejisty v bitvě o čtvrtfinále moravská bitva! V předkole narazí na Zlín. Rozhodlo o tom poslední kolo, v němž Berani prohráli v Mladé Boleslavi 0:3 a zůstali na desátém místě.Mora už s jistotou sedmého místa brala na Spartě bod za prohru v nájezdech.

HC Sparta Praha vs. HC Olomouc | Foto: Deník / Martin Vondra

Olomoučtí bitvu o vstupenku do čtvrtfinále začnou doma, o čemž rozhodli už úterní výhrou na domácím ledě proti Litvínovu. Hrát se bude v pondělí a v úterý. Ve čtvrtek se série přesune na zlínský led, kde se bude hrát i případný čtvrtý zápas. Pokud by měla série dojít až do pátého duelu, protože předkolo se hraje oproti další fázi jen na tři vítězná utkání, vrátí se série zpět do Olomouce.