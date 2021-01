„Musím suše konstatovat, že jsme hráli špatně. Pořád jsme ale po celý zápas byli na dostřel, dá se říct, že utkání bylo vyrovnané,“ ohodnotil duel úvodními slovy Zdeněk Moták, kouč Mory.

První třetina nenudila, ale branky nepřinesla. Ty přišly až ve druhé, a nakonec jenom v ní.

VRÁTILI SE KNOTEK S OLESZEM

Olomouc, jež po Lukáši Klimkovi a Petru Strapáčovi, kteří hráli už v úterý doma proti Kometě, přivítala v sestavě i další marody z posledních dní Jana Knotka a Rostislava Olesze.

„Hráli jsme asi v nejsilnější sestavě za dosavadní dobu sezony. Ale ti chlapci se potřebují dostat do zápasové praxe. Strapáč s Klimkem byli bez zápasu pět měsíců, a to je hodně,“ řekl Moták.

Prosadili se však jiní. A moc hezky. Petr Kolouch dvě minuty po startu druhého dějství naznačil, že bude v jízdě s pukem pokračovat za domácí brankou. On sám sice svou dráhu nezměnil, ovšem puk důvtipnou zadovkou poslal na hůl Davida Ostřížka, který ho o beton vítkovického gólmana Svobody dostal do sítě.

Hanákům ale vydržela radost pouhou minutu a půl. Přesilovku domácího mužstva totiž schovanou a svižnou střelou využil Lakatoš, Konrád mohl jen rozhodit rameny.

MORA POHRDLA EXTRA DLOUHOU PŘESILOVKOU

Dvě minuty nato dostali Kohouti exkluzivní možnost jít zpátky do vedení. Vítkovický útočník Marek Kalus najednou inkasoval od rozhodčích nejprve trest dvou minut plus deseti minut navíc, ale taky čtyři trestné minuty a trest do konce zápasu k tomu za píchnutí holí. Suma sumárum, šest minut přesilovky pro Olomouc. Jenže exekuce početní výhody v podání Hanáků byla mizerná.

„Ani jsme se tam za tu dobu pořádně nedostali, domácí to vyhazovali, byli v tom kvalitní a rychlí, dobře vystupovali, přečetli nás,“ bědoval Moták.

„V tak dlouhé přesilovce si musíme vytvořit minimálně jednu gólovou šanci a my jsme ji neměli. Za celou tu přesilovku jsme měli snad dvě střely. A to je prostě špatně,“ kroutil Moták hlavou nad zahozenou šancí.

A tak Vítkovice trestaly. Prakticky hned. Fridrich, který odseděl trest za Kaluse, jenž zamířil do sprch, srdnatě zabojoval o puk, který nakonec vyplaval před Janem Hruškou, a ten jej zametl do poloodkryté branky.

„Oba góly jsme domácím nabídli. První sice v přesilové hře, ale špatně jsme si rozebrali dobruslení. Na druhý gól jsme jim nahráli,“ ohlížel se Moták.

Na rozdíl od předešlých zápasů, které vyhrála Mora – 3:2 a 2:1 – se tentokrát před soupeřem musela sklonit.

„Musím domácím pogratulovat, o ten bod byli lepší,“ dodal Moták.

„Za stavu 0:1 jsem měl strach, ale naštěstí jsme to ubojovali,“ těšilo Miloše Holaně, kouče Vítkovic, který už potřetí za sebou využil v sestavě i ex-olomouckého Zbyňka Irgla.

V neděli Hanáci doma od 16 hodin hostí Plzeň.

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Lakatoš (Hruška, Svačina), 31. Hruška (Fridrich) – 22. Ostřížek (Kolouch). Rozhodčí: Pešina, Sýkora – Pešek, Malý. Vyloučení: 6:4, navíc Kalus (Vítkovice) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků.

Vítkovice: Mi. Svoboda – Pyrochta, R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář – Svačina, Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Dej, Irgl – Fridrich, J. Mikyska, Schleiss – M. Kalus, Werbik, Dočekal. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Olomouc: Konrád – Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Ostřížek, Kolouch, Kucsera – Burian, J. Knotek, Bambula – Handl, Strapáč, Olesz. Trenéři: Moták a Tomajko.