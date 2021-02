„Byl to vyrovnaný zápas, ale konec je pro nás špatný,“ litoval Zdeněk Moták, kouč HC Olomouc.

Žehral na slabou produktivitu. Hanáci nedali víc jak jeden gól v utkání už poosmnácté v sezoně. „S jedním gólem se vyhrát nedá, je to už poněkolikáté. Štve mě to,“ bědoval.

Přitom to byl jeho tým, který šel v osmé minutě do vedení. Útočník Petr Kolouch v přesilovce poctivě dorážel na hostujícího brankáře Denise Godlu, až skrze jeho výstroj procedil puk za brankovou čáru.

VÍC DŮRAZU? KOLOUCH UKAZUJE CESTU

Kolouch se střelecky prosadil ve čtvrtém utkání za sebou. „V podstatě všechny góly dal z brankoviště,“ zmínil trenér Mory. Jenže Mora by stejně úspěšné počínání potřebovala od více hráčů a mnohem četněji.

„Neříkám, že to je smůla. Musíme víc střílet, jít víc do brankového prostoru. Když tam nebudeme, budeme zápasy prohrávat,“ kroutil Moták hlavou.

O pět minut později nepohrdl přesilovkou ani Litvínov. Kanadský zadák James Irving vypálil a Jan Lukáš, který dal vydechnout Branislavu Konrádovi, inkasoval.

Na startu druhé části mohl vrátit Kohoutům vedení David Ostřížek, ale selhal. Pak se otěží chytil Litvínov, tentokrát ale v přesilovkách úspěšný nebyl. Ani Kohouti nezužitkovali v prostředním dějství početní výhody, zato Litvínovští si pak na startu třetí třetiny počínali lépe. Viktor Hübl našel před brankou Františka Lukeše, který si věděl rady.

LUKÁŠOVA KRÁDEŽ

Jen 40 vteřin poté udržel famózním zákrokem domácí ve hře Jan Lukáš. Zdráhal měl před sebou z poloviny odkrytou klec, olomoucký brankář ale stihl zasáhnout svou holí. „Naštěstí mě to trefilo,“ řekl Lukáš. „Robert Záruba bude mít o čem mluvit,“ glosoval trefně Moták.

Nic to ale nakonec nebylo Olomouci platné, ačkoliv se od inkasovaného gólu snažila, co to šlo. „Měli jsme na konci ochotu i sílu si pro vyrovnání jít, bohužel se nám to ani ve hře bez brankáře nepodařilo,“ pravil Moták.

„Pro nás to jsou důležité body. Zápas to byl absolutně vyrovnaný, rozhodovaly detaily a speciální týmy,“ hodnotil utkání trenér Vervy.

Oba soky tak aktuálně v tabulce dělí osm bodů. Do konce základní části zbývá pět zápasů. „Je pro nás důležité, abychom nechali Olomouc za sebou a dívali se jen dopředu,“ uvedl Országh.

Hanáci věří, že přece jenom neřekli poslední slovo. „Doufám, že se ještě popereme o to lepší umístění,“ řekl, ale jedním dechem dodal: „Je ale logické, že se díváme pod sebe. Ještě předkolo nemáme definitivně uhrané.“

Definitivně jasno může být už v pátek, kdy Mora míří do Českých Budějovic.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kolouch – 13. Irving (Demel), 45. F. Lukeš (V. Hübl, Pospíšil). Rozhodčí: Horák, Pražák – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Valenta – Kunc, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Strapáč, V. Tomeček – Burian, Kolouch, Olesz – Handl. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Godla – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving, Štich – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Látal, Gerhát, L. Stehlík – Jarůšek, M. Hanzl, P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Trenéři: Országh a V. Sýkora.