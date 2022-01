Kohoutům návrat do akce zhořkl. S Třincem prohráli i potřetí v sezoně

Po bezmála dvou týdnech šli olomoučtí hokejisté znovu do zápasové akce. Ale nebyl to šťastný návrat. Na ledě ocelářů z Třince Mora sice díky vlastnímu gólu domácího celku vedli, ale pak už se Třinečtí trefovali do správné sítě. Mora padla 1:3, na lídra soutěže nestačila ani potřetí v sezoně.

Olomouc - Třinec - Utkání 12. kola hokejové extraligy | Foto: ČTK

Gól – technicky vzato – nedali, ale až do poslední vteřiny bojovali o body. I tak by se dalo ve zkratce popsat vystoupení olomouckých hokejistů na ledě Třince, kde byli Hanáci v zápasové akci poprvé od neděli 9. ledna, tedy po téměř dvou týdnech. S Třincem měli hrát Olomoučtí už minulý pátek doma, Oceláře ale skolil covid, proto se zápas odložil. Poslední dny jsou, co se extraligového programu týká, celkově taková covidová škatulata. Místo pátečního domácího utkání s Litvínovem si tak Mora střihla předehrávku 57. kola v Třinci. Soupeře kosí covid, Mora odkládá další dva zápasy Draveckého dárek Po skoro dvou týdnech to bylo jako dar. Ten další dostali Kohouti po necelých šesti minutách hry od Vladimíra Draveckého, který usměrnil za brankáře Mazance nahrávku Petra Strapáče, jenž hrál poprvé od 28. prosince. „Bohužel jsme neskórovali více než jednou, to na body nestačí,“ předeslal kouč Mory Zdeněk Moták, co následovalo poté. Pak už se totiž všichni střelci trefovali do správné sítě. A bohužel pro Moru, žádný z nich neměl dres s kohoutem na hrudi. Třinečtí dvě minuty po pauze bleskurychle ztrestali Navrátilův faul. Ťuk, ťuk, ťuk a gól. Na souhru Ocelářů, na jejímž konci byl střílející kapitán Třince Petr Vrána, byla radost pohledět. Branislav Konrád byl bez šance. „Pomohli jsme si přesilovkou, pak jsme hráli trpělivě. Věděli jsme, že Olomouc hraje velmi dobře z obrany,“ hodnotil utkání Filip Zadina, asistent kouč Ocelářů. Skoro hned mohla být Mora znovu o krok vepředu, po chybné domácí rozehrávce se zcela sám před Mazancem zjevil Lukáš Klimek, jeho bekhendové zakončení ale nemělo valnou šanci na úspěch. Když se v podobné pozici objevil ve 46. minutě polský útočník Aaron Chmielewski, počínal si o dost lépe. Před Konrádem zamíchal a poslal Oceláře poprvé do vedení. „Od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb a dostali se do šancí, když jsme dobře forčekovali,“ dodal Zadina. Přehledně: Mora hlásí další změnu, s kým bude kdy hrát? Chyba při hře bez brankáře Když se měli svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka dostat do největšího tlaku, vyautovali se sami. Při hře bez brankáře hráli ne v šesti, ale dokonce v sedmi lidech, čehož si rozhodčí všiml. Tomáš Marcinko pak v poslední vteřině zápasu výhru domácích potvrdil střelou do odkryté klece. „Jsem zklamaný z výsledku, ne z výkonu, který nebyl zlý, a lídrovi soutěže jsme byli minimálně vyrovnaným soupeře,“ uvedl Moták. „Samozřejmě dá se to uhrát na 1:1, ale málokdy se to podaří.,“ dodal. Po dvou prohrách se pokusí Hanáci zvítězit v neděli na ledě Karlových Varů. Pomohl inzerát na Twitteru? Kohouti vyzvou Třinec HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 23. P. Vrána (Marcinko, Martin Růžička), 47. Chmielewski (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 60. Marcinko – 6. Strapáč (Ondrušek, Škůrek). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 1000. Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška. Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, Krejčí, Kucsera – Kusko, Knotek, Klimek – Olesz, Navrátil, Bambula – Strapáč, Nahodil, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.