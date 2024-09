„Celá naše pánská divadelní šatna je tak trochu na pokraji fanatismu. Máme tam vlajku Mory, dresy s vlastními jmény, šály, čepice,“ prozradil šéf činohry Moravského divadla Roman Vencl.

Spojení s HC Olomouc se tedy vlastně nabízelo. „Mezi herci je spousta našich fanoušků. Víme, že chodí na hokej a například ředitel David Gerneš je dokonce bývalý hokejista,“ práskl šéf marketingu kohoutů Simon Vejtasa.

close info Zdroj: Deník/Magda Vranová zoom_in Zleva umělecký šéf činohry Roman Vencl a ředitel Moravského divadla David Gerneš„V podstatě vždy, když nám to program divadla dovolí, tak vyrazíme s kolegy Tomášem Krejčím, Honzou Ťoupalíkem a Markem Pešlem na domácí zápas a to samozřejmě rovnou do kotle,“ potvrzuje Roman Vencl. „Už jsme s sebou několikrát vzali i pár kolegyň a postupně tak rozšiřujeme olomoucký fanklub,“ zasmál se.

Další důkaz, že s fanouškovstvím to v Moravském divadle myslí opravdu smrtelně vážně, můžete s trochou štěstí zahlédnout i během představení. Když zrovna Mora hraje hokej.

„Nejhorší, co se může stát, je, když se v Olomouci hraje například play-off a my máme zrovna představení. To pak vidíte všude v zákulisí mobilní telefony a kolegům, co jsou zrovna na jevišti se na prstech ukazuje aktuální stav,“ nebál se prozradit Roman Vencl.

Kohouti na ledu

Lukáš Nahodil jako ten, který se s nikým a ničím ne***e, herec Jan Ťoupalík v roli svérázného trenéra, který se nebojí tvrdě narazit svěřencům přilbu „přes uši“, aby pořádně seděla. Série s názvem Kohouti na ledu zatím má venku dva velmi povedené díly. Být jich má celkem pět.

„Videa parodují a parafrázují různé slavné scény z filmu Kokosy na sněhu. Takže video s Lukášem Nahodilem je jen jedno z mnoha, i když rozhodně patří k těm nejlepším, protože Nahec ten film zná snad i pozpátku, takže nám dokonce opravoval chyby ve scénáři,“ pousmál se Roman Vencl.

Za kamerou a střihem všech videí včetně těch o něco starších stojí Venclův kolega z činohry Marek Pešl. A také Jakub Plánka, zvukař Moravského divadla.

„Je to spolupráce, kterou si strašně užíváme a evidentně to baví i internet a uživatele sociálních sítí. Dostali jsme se v rámci natáčení například na trénink A-týmu nebo dokonce do jejich kabiny, což je pro každého fanouška splněný sen,“ řekl Vencl.

Z dílny HC Olomouc a Moravského divadla to není zdaleka vše. Další videa se chystají na případné play-off, pořádnou porci zábavy by si pak fanoušci mohli užít i díky sestřihu nepovedených záběrů z natáčení.

„Ty si určitě nenecháme jen pro sebe, protože by to byla věčná škoda. Takže myslím, že už brzy budete moct všichni vidět, jak klukům z Mory to herectví jde. I když je pravda, že občas si během hraní před kamerou nepřihrávají zdaleka tak snadno, jako jim to jde pak na ledě,“ usmál se Roman Vencl.

Ten se jistojistě již těší na páteční domácí premiéru kohoutů v plecharéně, dorazí totiž Pardubice. A speciální to pro šéfa olomoucké činohry bude nejen kvůli hvězdné sestavě Dynama.

„Asi bych to neměl říkat, ale jsem původem z Pardubic, kde jsem na hokej chodil od nějakých šesti let, takže tam má láska k hokeji začala. Nicméně fanouškem Mory jsem už více jak deset let od doby, co žiju v Olomouci a rozhodně na tom nebudu nic měnit,“ řekl závěrem Roman Vencl.