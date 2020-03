Ale pozor, pokud by snad chtěl někdo zpochybnit motivaci Kohoutů zápas vyhrát, je vedle. I jim jde stále o hodně. Jistotu předkola mají sice už od pátku, co však v rukou nedrží, jsou první dva domácí zápasy v předkole. V sérii, jejíž vítěz pro postup do čtvrtfinále potřebuje „pouze“ tři zápasy, to může sehrát významnou roli.

„Máme za cíl skončit co nejvýš, ať začínáme předkolo doma,“ řekl jasně po pátečním utkání s Třincem útočník Lukáš Klimek.

Ze všech celků, které půjdou do předkola, jsou Hanáci aktuálně na té nejvyšší – tedy sedmé – pozici.

Variant, které by týmu trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka mohly zajistit buďto sedmé, nebo osmé místo (obě zaručují začátek předkola na svém ledě), je víc. Situace je taková, že Mora má na sedmém místě 73 bodů, osmé Karlovy Vary a devátý Hradec Králové po 71 bodech, desátý Zlín 67.

O tom, koho dostanou, hráči Olomouce nepřemýšlí. „Já si v tomto nevybírám. Několikrát můžete někoho v sezoně porazit, ale pak přijde úplně jiný boj a jiný hokej,“ nechal se slyšet Rostislav Olesz.

Nabízela by se Západočeská Energie, s ní Mora vyhrála všechny čtyři vzájemné zápasy tohoto ročníku. Bitvy se Zlínem by zase nabídly dobrou atmosféru a jít na Hradec? V posledních dvou vzájemných zápasech Hanáci ukázali, že ani to by nemuselo být marné. V polovině ledna nad Mountfieldem vyhráli doma 2:0, v neděli na jeho ledě dokonce 4:0.

Mora proti Litvínovu zatím neztratila

„Jestli dostaneme Hradec, tak to bude o něčem jiném. Bude tam větší nasazení. Dnes bylo vidět, že v uvozovkách nebylo o co hrát,“ sdělil svůj pohled po utkání útočník Jan Knotek, který vstřelil dva olomoucké góly. „V play off o něco půjde, teď už nemůžeme kam postoupit, hrajeme v podstatě jen o domácí prostředí,“ dodal.

Litvínov, který je stále nad sestupovou propastí, bude hodně kousat. Výhra za tři body by pro ně znamenala záchranu. Před posledním Kladnem má stejně jako Pardubice a Vítkovice tříbodový náskok a lepší vzájemné zápasy. Pokud by ale na Hané Verva prohrála a Rytíři by proti Mladé Boleslavi bodovali, muselo by se rozhodovat až v posledním kole, v němž hrají „chemici“ právě proti Jágrovi a spol.

Pokud by se svěřenci trenéra Vladimíra Kýhose ale měli řídit minulými výsledky, čeká je těžké pořízení. S Olomoucí Litvínov zatím v této sezoně nebodoval.

Utkání 51. kola zkrátka slibuje zajímavou podívanou.

Zápas pro ženu bojující s rakovinou

Zatímco poslední domácí zápas olomouckých hokejistů byl věnovaný vojákům, tak minimálně začátek toho úterního bude patřit Janě Ryšánkové, mladé mamince, která už potřetí bojuje s rakovinou a kvůli nutné léčbě přijde o vlasy. Olomoucký klub se společně se svým dnešním soupeřem z Litvínova zapojil do dobročinné sbírky. Mora do ní daruje peníze za vydražený dres Zbyňka Irgla, který našel svého nového majitele za 25 900 Kč. Tuto částku společně s penězi vybranými na nedělním domácím zápase Litvínova proti Vítkovicím dnes na ledě plecharény dostane Jana Ryšánková v podobě šeku z rukou zástupců spolku Nové háro.