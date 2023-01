Zápas ale rozhodně nevypadal tak, jak by mohlo skóre na první dobrou působit. „Bylo to vyrovnané, výsledek je vůči nám trochu krutý. Oni si v přesilovkách pomohli, my ne. Tak to někdy je,“ ohlížel se za utkáním Silvestr Kusko, útočník Mory.

Právě on a chvíli po něm Jakub Navrátil mohli chvíli poté, co Jakub Flek šikovnou tečí ve 34. minutě otevřel skóre, vyrovnat nebo dokonce otočit vývoj utkání. „Měli jsme šance hlavně za stavu 0:1, ale nedali jsme je. Kometa následně odskočila na dva góly, a pak už to bylo těžké,“ hodnotil utkání trenér HC Olomouc Jan Tomajko.

Kometa těžila z brejků

Ve třetí třetině do toho chtěli olomoučtí šlápnout, ale už to nebylo ono. „Kometa hrála výborně do defenzívy. Těžko jsme se prosazovali. Tím, že jsme prohrávali, jsme museli tlačit a Kometa toho využívala k brejkům,“ dodal Tomajko.

A jeden z nich Jihomoravané proměnili. Petr Holík vzal situaci dvou proti jednomu na sebe a střelou zápěstím rozjásal na dřívější poměry nepříliš početnou skupinu hostujících příznivců.

Mora se ale odmítla vzdát. Krásnou střelou zpoza obránce dostal domácí do kontaktu bývalý hráč Komety Karel Plášek. Když ale v na začátku 56. minuty vrátil hostům dvoubrankové vedení kapitán Zaťovič, byly olomoucké bodové naděje v tahu.

VIDEO: Stříbrní hrdinové dvacítky besedovali ve škole. Jaké byly dotazy?

Neúspěšná výzva

Nic na tom nezměnil fakt, že si domácí střídačka vzala trenérskou výzvu. Verdikt sudích tím olomoučtí trenéři nezvrátili, navíc poslali svůj tým znovu do oslabení. Kýžený výsledek nepřinesla ani hra bez gólmana.

„Výborný týmový výkon podpořený výtečným gólmanem, který nám dal šanci vyhrát. Pomohli jsme si v oslabení i v přesilovkách,“ těšilo Jaroslava Modrého, stále čerstvého člena realizačního týmu Brna. Společně se svým týmem se teď těší na páteční duel proti Třinci, který se odehraje v Bratislavě pod otevřeným nebem. „Hodně se o tom už napsalo. Bude to krásný zážitek,“ uvedl Modrý.

Docházely síly

To Olomoučtí jsou rádi za to, že budou další zápas hrát až v úterý. Právě s nejbližším soupeřem Komety – Třincem. „V poslední třetině bylo vidět, že už to od nás nemá šťávu,“ řekl Tomajko. „Poslední dva zápasy jsme hráli v podstatě na tři lajny. Teď se nějací kluci sice vrátili, ale jsou po nemoci. Delší volno jim pomůže se do toho zase dostat,“ zmínil Kusko.

Hanáci padli popáté z poslední šesti duelů. Nezamává to s nimi? „Ani jsem to nevěděl, že to tak je. Nebereme to tak. Ani proti Kometě to nebyl žádný výbuch,“ nechal se slyšet Tomajko.

Olomoucko hlásí dvě posily. Přichází Srb a Američan. Musíme zabrat, hlásí kouč

HC Olomouc – HC Kometa Brno 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 50. Plášek ml. (Dujsík) – 34. Flek (Kučeřík, Šalé), 46. Holík, 56. Zaťovič (Kundrátek, Zbořil), 59. Kollár. Rozhodčí: Hribik, Pražák – Gebauer, Kis. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 5 142.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Dujsík, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – Orsava, Knotek, Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Nahodil, Kusko – Olesz, Anděl, Klimek. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Brno: Furch – Kučeřík, Kundrátek, Ščotka, Holland, Hrbas, Gulaši, Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič, Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Koblížek, Strömberg, Süss. Trenéři: P. Martinec, Modrý a Horáček.

Autor: Denis Manina