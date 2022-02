„Podle svých slov spal jenom čtyři hodiny. O tom, jestli do zápasu půjde, se rozhodlo asi deset minut před začátkem zápasu. Ale když slezl z rozbruslení, řekl, že do toho jde,“ těšilo Zdeňka Motáka, trenéra Olomouce.

Krejčí narýsoval rozhodující gól

A i když se kvůli problémům s rolbou začalo v plecharéně o čtyřicet minut později, nemusel litovat. Po brzkém vypadnutí z olympijského turnaje si spravil chuť.

Hanáci i za jeho přispění porazili Bílé Tygry i počtvrté v sezoně, tentokrát 3:2 po prodloužení. Dvacet jedna vteřin po startu nastavení byl právě Krejčí v hlavní roli. Vykouzlil nahrávku na kapitána Jiřího Ondruška, který pak už jenom nastavil čepel své hole.

„To nešlo nedat,“ smál se po utkání Ondrušek.I když si novináři po utkání Krejčího na rozhovor žádali, neuspěli.

„Vypadal hodně unaveně už před utkáním,“ chápal Ondrušek.

„Myslím, že my, co jsme tady, kdybychom měli cestovat takovou dálku, tak nebudeme schopní ani bruslit,“ dodal rozesmátý Ondrušek.

Krejčí, který patřil na olympiádě k největším oporám české reprezentace, olomouckou hru pozvedl.

„Velice nám pomohl. Byl zase tím základním kamenem, který zapadl do skládačky, abychom podali kvalitní výkon,“ pravil Moták.Liberečtí z toho, že Krejčí do utkání šel, překvapení nebyli.

„Znám to z pozice hráče. Když máte šanci po neúspěchu hned nastoupit do dalšího zápasu, jdete do toho. Byl jsem přesvědčený, že nastoupí,“ řekl kouč Liberce Patrik Augusta.

Mora získala do konce sezony slovenského útočníka

Vlach po minutě dohrál

Bílí Tygři na Hané dlouho tápali. Už po minutě a půl nadělal svému týmu problémy Jaroslav Vlach, který nebezpečně na hranu mantinelu srazil domácího Petra Koloucha.

Ten skoro až zázrakem po pár vteřinách vstal a po svých zamířil na střídačku. Vlach dostal pět minut a trest do konce utkání. Mora ale dlouhou přesilovkou pohrdla, do šaten přesto šla ve vedení. Krásnou individuální akci vystřihl Jakub Navrátil.

Ten si ve druhé části střihl i bitku se jmenovcem Rychlovským. Sklidil za to aplaus a jen chvíli nato domácí publikum mohlo propuknout radostí znovu. Přesilovku zužitkoval po hezké akci Petr Kolouch.

„Ve druhé třetině jsme měli nějaké tyčky, ale nedali jsme,“ štvalo Augustu.

Tygři dotáhli ztrátu

Za třetí část ale chválil. Jeho svěřenci brzy snížili Ordošem, a když už se zdálo, že jsou v úzkých, vyrovnali v čase 58:15 gólem Zachara.V prodloužení už to byla rychlovka v podání zmíněné dvojice Krejčí a zakončující Ondrušek.

„Nemáme tři body, ale máme dva, které jsou důležité. Musíme respektovat sílu soupeře, která je v případě Liberce velká. Jsme za dva body rádi,“ prohlásil Moták.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 3:2 po prodloužení (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Navrátil (Řezníček, P. Kolouch), 36. P. Kolouch (J. Knotek, Nahodil), 61. Ondrušek (Krejčí) – 43. Ordoš, 59. M. Zachar. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2, navíc 5 minut + do konce utkání Vlach (Liberec), Navrátil (Olomouc) a Rychlovský (Liberec) 5 minut za bitku. Využití: 1:1. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – Kunc, Klimek, Bambula – Kusko, J. Knotek, Olesz – P. Kolouch, Navrátil, Burian – Lichanec, Brož. Trenér: Zdeňek Moták a Jan Tomajko.

Liberec: Kváča – L. Šmíd, Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner, Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Rychlovský – Faško-Rudáš, J. Šír, Klapka. Trenéři: P. Augusta a Kudrna.

Autor: Denis Manina