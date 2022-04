Jakub Navrátil s Janem Bambulou prožili dobré sezony, zejména v jejím samotném závěru patřili k nejlepším hráčům hanáckého celku. Oba si za to pak zaslouženě vysloužili pozvánku na kemp reprezentace. Ani jeden už s národním týmem nepokračují, ale stihli nastoupit i do zápasů. Oba si zahráli ve dvou duelech proti Rakousku, Navrátil pak přidal i jeden s Německem.

Dvaadvacetiletý Navrátil nastoupil za Moru dohromady do 45 utkání základní části, v nichž zaznamenal 16 bodů (10+6). Většinu z nich ale zapsal až v závěru, kdy chytil výbornou formu. Do té doby si své pevné místo v sestavě hledal, na šest zápasů si odskočil i do mateřského Přerova. Klaplo mu i play-off, v pěti duelech si připsal tři body (1+3).

O rok mladší Jan Bambula odehrál v základní části stejný počet zápasů a zaznamenal o tři body méně (7+6). I on odehrál šest zápasů za svůj mateřský klubu, v jeho případě šlo o Havířov.

Mora hlásí první podpisy. Kdo pokračuje?

U obou se trochu počítá s tím, že v nadcházející sezoně by jejich bodový příspěvek měl ještě o něco narůst.

Stejně jako Navrátil s Bambulou bude v Olomouci pokračovat i Joshua James Mácha, 20letý šumperský odchovanec s kanadskými kořeny. Ten si dospělou extraligu vyzkoušel už v ročníku 2020/21, uplynulou sezonu ale hrál převážně v olomoucké juniorce, kde v 40 zápasech zapsal 38 bodů (18+20). Po třech zápasech si pak střihl v první lize za Šumperk a Jihlavu, na jedno utkání ho využil i olomoucký A-tým.

Už ve čtvrtek Mora informovala o tom, že prodloužila smlouvy s obráncem Alexem Rašnerem a útočníky Silvestrem Kuskem, Lukášem Klimkem a Rostislavem Oleszem.

Autor: Denis Manina