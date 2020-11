Den předtím, než konečně skočí zpátky do bruslí a na led, si nechali pustit žilou. Včera se totiž olomoučtí hokejisté vydali darovat krev a krevní plazmu na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, čímž odstartovali dobročinný projekt „Kápni božskou červenou“.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Štohl

„Již na předsezonní tiskové konferenci jsme avizovali, že chceme být jako klub vidět, a že chceme rozšířit naše obzory i mimo hokej. Myslíme si, že darování krve je to nejmenší, co člověk pro pomoc druhým může udělat, a doufáme, že tímto oslovíme co nejvíce fanoušků, kteří se do projektu zapojí spolu s námi,“ sdělil na webu Mory Simon Vejtasa, marketingový manažer klubu.