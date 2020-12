Ne jinak tomu bylo i tentokrát doma proti Třinci, proti němuž dal dva góly a navíc na jeden nahrál.

„Kluci by to na mě měli hrát častěji,“ směje se hráč, který svou sbírku bodů v tomto ročníku rozšířil na 14 (7+7).

Šest gólů v síti soupeře… Vybavíte si z hlavy, kdy se vám to povedlo naposledy?

Tuhle sezonu si to nepamatuju (směje se). Fajn utkání, jsme rádi, že jsme se dokázali nějak z těch posledních dvou zápasů, které byly hodně nepovedené, zvednout. Ukázali jsme, že pořád hrát umíme a že nejsme odevzdaný tým.

Ztráta dvou gólů v první třetině vás neznervóznila?

Lehká nervozitka tam možná byla, ale od začátku jsem cítil, že tím zápasem celý tým žije. I na střídačce. Občas mám ze zápasu větší obavy, ale tentokrát jsem je ani za stavu 2:2 neměl.

Dali jste šest branek, ale mohlo jich být možná i víc.

Dnes to zkrátka lepilo. Měli jsme samozřejmě nějaké pohovory, chtěli jsme to zlepšit, zjednodušit hru, pálit odkud můžeme, jít tomu naproti. Jinak by se to ani nezměnilo.

Čím to, že jste tentokrát zápasem tolik „žili“? Pomohlo i to, že přijel Třinec, zvučný soupeř?

Třinec tomu asi nahrál. Je to tým, na kterém se chcete zvednout, špičkové mužstvo. Bylo to ale i tím, že jsme si spoustu věcí vyříkali. Někdy to je tak, že to z člověka všechno spadne, uvědomí si věci, které předtím viděl jinak. Dnes to naštěstí platilo a pomohlo nám to.

Sám jste zaznamenal tři body, takže i z osobní stránky spokojenost?

Nemám rád to slovo „spokojený“, aby se to nevymstilo, ale jsem samozřejmě rád. Hraje se daleko lépe, když mužstvu pomůžete. V zápase jsem se díky tomu cítil dobře, najednou máte spoustu sebevědomí, víc vám to jezdí. Jenom doufám, že to bude trochu konstantnější.

Když v této sezoně dáte gól, vždycky vyhrajete. Je v tom nějaký klíč?

Kluci by to měli hrát víc na mě (směje se). Ne, je to podle mě náhoda.

Třinec jste dvakrát za sebou porazili. Oblíbený soupeř?

Ono se to s těmi oblíbenými soupeři každou sezonu mění. Hraje se proti nim dobře, hrají otevřeně. Vím, že oni říkají, že mi většinou boříme… u nich to tak bylo, tam jsme to spíš ukopali, ale myslím, že dnes jsme si výhru opravdu zasloužili.