Před dnešním startem předkola proti známému sokovi mluvil o tom, jak se rychle oklepat z drtivého výsledku 1:9, který Mora v Plzni schytala v posledním kole základní části, co by mohlo na Západočechy platit a k čemu se musí Kohouti vrátit.

Zase Plzeň, počtvrté za šest let. Co na to říkáte?

No, nic moc. Už jsem si kolikrát říkal, že bych si vyzkoušel něco jiného než Plzeň (směje se). A když to není Plzeň, tak je to Zlín. Je to takové monotónní, ale co se dá dělat. Snad je třeba konečně porazíme.

Právě v Plzni jste zakončili základní část vysokou porážkou 1:9. Oklepete se?

Myslím si, že jo. V Plzni se bohužel takové zápasy dějí, my sami jsme to na vlastní kůži poznali už několikrát. Když jsme se s nimi utkali v play-off naposledy, tak jsme první zápas prohráli 1:8 a den nato jsme vyhráli. Věřím, že to hodíme za hlavu. Play-off začíná a je to něco jiného.

Takže to před startem předkola bude hlavně o hlavě?

Určitě. Teď už nemá cenu trénovat něco extra. Podívali jsme se na věci, které nám v tom posledním zápase nešly, ale hlavní bude to, abychom přepnuli na jiný hokej, který se v play-off hraje.

Co vám osobně nejvíce pomůže, když je třeba se vzpamatoval po takové prohře?

No, nemyslet na to. Od pondělí už se v tom nijak nebabrám, v neděli jsem na to ještě myslel, štvalo mě to. Stalo se a už se to nevrátí. Můžeme to napravit tím, že je vyřadíme.

Mohlo vám to takhle „ulétnout“ i kvůli tomu, že už vám o nic nešlo?

Nevím, jestli tohle byl ten případ. Já jsem do toho tak určitě nevstupoval. Celou sezonu se docela trápíme a chtěli jsme se před play-off naladit dobrým výkonem. A rozhodně ne takovou náloží.

Co by tedy mohlo na Plzeň v play-off platit?

Zastavit Gulaše (usmál se).

Nicméně formu mají i jiní plzeňští hráči – Kodýtek, Suchý, Straka…

Jasně, není to o jednom hráči, ale Gulaš je nejvýraznější osoba. Můžou se na něj spolehnout, že skoro v každém zápase dá gól a tím se chytnou i ostatní kluci. Tím ovšem nechci říct, že budeme hlídat jenom Gulaše. Ale ještě něco…

Povídejte.

Hlavně se prostě musíme držet naší hry. To, co o nás každý ví a čím jsme byli úspěšní – být houževnatí, hrát nepříjemně, být jim pořád za zadkem.

Vyrazili jste do Plzně s denním předstihem?

Jedeme až v den zápasu.

Nevadí to?

Úplně v pohodě, podle mě je to celkem jedno. Člověk si v autobuse schrupne, navíc když je situace, jaká je, bůhví, jak by to vypadalo a probíhalo na hotelu. Jet v den zápasu mi připadá jako lepší varianta, ani to není taková dálka jako do Karlových Varů.

Souhlasíte, že bude pro další vývoj v sérii klíčové přivézt domů alespoň jednu výhru?

To bude. Za stavu 0:2 už by se to těžko dohánělo, takže bude na nás urvat aspoň jedno vítězství. Ostatně, o to se snažíte každé play-off, když jedete na led soupeře.

Nicméně v předkole má člověk po dvou prohrách už takzvaně nůž na krk.

Souhlas, v tomhle je předkolo zrádné.