První dva góly sezony si do statistik připsal útočník Jan Knotek. I díky tomuto příspěvku ukončila Mora černou osmizápasovou sérii bez výhry na domácím ledě.

„Čím víc to protahujete, tak je to větší deprese. Jsem rád, že jsme to už utnuli a ne nějak náhodně, že bychom vyhráli vyloženě šťastně. Hráli jsme docela dobré utkání a do jednoho hráče jsme to odmakali,“ hodnotil Knotek.

„Nálada v kabině je skvělá. Vždycky byla skvělá. Tím bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem zaslechl v přestávkovém programu utkání Plzeň - Kladno, kdy pan expert Antoš říkal, že máme nějaký problém v kabině. Chtěl bych to naprosto popřít,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro hokej.cz a Českou televizi Jan Jaroměřský.

Výkony týmu mají dle hráčů vzestupnou tendenci.

„Byl to starý dobrý výkon, co dokážeme. Samozřejmě tam jsou ještě nedostatky, ale proti Třinci super,“ prohlásil forvard Knotek, který se nachomýtl k vítězné brance vlastně se štěstím, protože puk si do vlastní sítě poslal třinecký obránce Milan Doudera.

Pojistku pak Knotek připsal v poslední minutě střelou do prázdné branky.

„Klukům jsem říkal, že si na to potřebuju šáhnout a ne že to tam zamete někdo za mě. Ale nakonec obojí dopadlo dobře,“ usmál se útočník, který se vrací do pohody po výpadku zaviněném zraněním.

„Nechci to zakřiknout. Ještě to nejsem úplně já, na co jsem zvyklý. Ale budu makat a ono se to obrátí,“ dodal olomoucký centr.

TAKHLE MUSÍME MAKAT DÁL, ŘEKL NAHODIL

Autorem vyrovnávací branky v souboji s Třincem byl olomoucký útočník Lukáš Nahodil.

„Řekli jsme si, že když tam dáme to srdíčko, tak se nám to všechno vrátí. Lidem děkujeme, že nám fandili celý zápas. Všichni viděli, že jsme fakt makali a tři body jsou doma,“ oddechl si hokejista, který přiznal, že hráčům spadl po ukončení domácí šňůry velký balvan ze srdce.

„Kámen to byl obrovský, ale už předchozí zápasy jsme hráli dobře. Proti Liberci to byla škoda, dostali jsme gól v poslední minutě.“

Kohouti se radovali z první domácí výhry po dlouhých dvou měsících.

„Bylo to ubíjející, ale snad už je to zapomenuto. Musíme makat takhle, jak jsme dneska dřeli celý tým, i v dalších zápasech a myslím, že se to k nám zase obrátí a bude to tak, jak si všichni přejeme,“ dodal Nahodil.

GÓLMAN NÁS DRŽÍ, POCHVALOVAL SI KLIMEK

Ke zlepšenému výkonu přispěl také brankář Jan Lukáš, který proti Třinci předvedl další spolehlivý výkon a kryl 23 střel.

„Drží nás parádně, chytá fakt famózně. My jsme rádi, že se rozchytal do takové fazony, že to drží vzadu a že se na něj můžeme spolehnout,“ chválil gólmana Lukáš Klimek.

V neděli se Mora představí na ledě Hradce Králové a vyzve tým, proti kterému v posledních třech vzájemných utkáních skórovala jen jednou.

„Budeme se chtít tlačit do branky a věřit, že se tam něco odrazí,“ plánoval Klimek.

Neúprosný boj o play-off tedy v podání Mory pokračuje.

„Musíme se s tím poprat a sbírat body. Dole se to mlátí a všichni víme, o co se letos hraje. Hlavně do klidných vod,“ zakončil Knotek.