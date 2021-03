„Je to samozřejmě zklamání. Člověk vypadne, ví, že má konec sezony. Takové prázdno, prostě nic. Najednou víte, že se nic dalšího dít nebude,“ nechal se slyšet po konci své osmé sezony v dresu Mory.

Podruhé v sérii jste nedali Spartě ani gól a sezona vám končí. Přitom start čtvrtého utkání spíš patřil vám, že?

Začátek vypadal dobře. Vsadili jsme na to, že jediná naše šance je dát gól, jít do vedení. Věřili jsme tomu, že by nás to nějak nakoplo a že by nás Sparta konečně musela dobývat. To se bohužel nepovedlo a pak už to bylo těžké.

Na začátku druhé části za stavu 0:0 jste zahrávali přesilovku pět na tři, ale jen chvíli. Pak jste putoval na trestnou lavici. Co se stalo?

Já jsem šel za nesportovní chování střídačky. Asi tam byly nějaké řeči směrem k rozhodčímu, protože to, co jsem tam já měl s gólmanem, tak za to nás jenom vykázali z pásma. Ale samozřejmě, tam jsme to měli sehrát lépe. Kdybychom to prostřelili, bylo by to lepší.

Předtím bylo vaše postavení v brankovišti. Zdálo se ale, že brankář Salák spadl až teatrálně. Dělal to chytře?

Nevím, jestli je to chytré (směje se). Asi podle toho, jak mu to zbaští rozhodčí. Nejspíš to tak hraje. Člověk mu tam projel, byl úplně mimo brankoviště, ale on tam lítal. Teď mi tam i sahal na helmu. Ale co no, asi je to jeho styl.

Celkově byla série se Spartou dost vyhrocená, že?

Jo, ale jinak se to ani nehraje. Když proti sobě hrajete každý den, máte na spoustu protihráčů pifku a kumuluje se to. Je to naprosto normální.

Vy si takové kočkování užíváte?

Úplně si neužívám, když mi lítají rány do obličeje (směje se). Ale jsem tam od toho, mám nějakou váhu a výšku, takže když ne já, tak kdo jiný by tam měl jít.

Jak hodnotíte celý ročník?

Za sebe můžu říct, že série s Plzní vystřelila tu sezonu někam, kde jsme chtěli před sezonou být. Celkově ale musím říct, že základní část byla trápení. Nedokázali jsme se tam najít. Zajíci se ale počítají až po honu a tou Plzní jsme to trošku vylepšili.

Čím to, že se vám během základní části nedařilo držet konstantní výkonnost?

Alespoň s čím jsem měl problém já, tak to byl ten měsíc přerušení. Nechci se vymlouvat, ale myslím si, že většina týmů extraligy trénovala a my jsme do toho skočili fakt z nuly. Měli jsme pět tréninků. Než jsme to manko dohnali, tak jsme ztratili spoustu zápasů, neměli jsme kde si nahnat sebevědomí. Člověk se v tom babral, jeden zápas vyhrál, ale pak přišly dva nebo tři špatné. A takhle to bylo furt, neměli jsme kde brát. Takhle jsem to cítil.

V další sezoně už extraliga nebude uzavřená, jeden tým padá rovnou, druhý jde do baráže. Nebude to sranda, že?

Já jsem tady nějakým osmým rokem a těch sedm let, co se padalo, jsem měl v hlavě vždycky to, že to tady musíme udržet, abych mohl hrát extraligu dál. Takže pro mě se nic nezmění.