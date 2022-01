„Hattrick je taková rarita. Jsem rád, že se to zrovna takto dvakrát sešlo,“ pochvaloval si Knotek na klubovém webu.

Naposledy padaly po Knotkově představení čepice na led 14. ledna 2018. Tedy přesněji jen jedna kšiltovka. „Je zima,“ smál se tenkrát střelec.

Po tehdejší domácí výhře Mory 5:3 nad Chomutovem se směrem ke zkušenému forvardovi vyjádřil i trenér Zdeněk Moták. „Co si pamatuju, neviděl jsem ho dát normální krásný gól, že by projel celé hřiště a zavěsil blafákem do víka,“ ohodnotil kouč Knotkovy čtyři roky staré trefy.

První hattrick v kariéře! Na ledě jen jedna čepice? Je zima, smál se Knotek

Tentokrát to ale byla jiná. Druhý gól v pětiminutové olomoucké přesilovce dával po povedené kličce. „V tom okamžiku mě napadlo si to stáhnout do bekhendu. Většinou před brankářem střílím,“ popsal Jan Knotek.

Hattrick uzavřel po trestném střílení a také tady se trefil parádně. „O nájezd jsem si přímo neřekl, ale třeba Honza Káňa dával najevo, že bych jet měl. Trenéři se mě poté zeptali a já tam tedy skočil,“ prozradil útočník. „Proměnil jsem to díky takové euforii, kterou jsem v zápase postupně získal. Rozhodl jsem se dobře a vyšlo to. I kdybych v tu chvíli udělal cokoliv, tak by tam gól zřejmě padnul,“ dodal.

Knotek tak sám otočil z 0:2 na 3:2, domácí však dokázali srovnat a šlo se do prodloužení, ve kterém rozhodl karlovarský expres Jakub Flek. „Celkově to byla spravedlivá remíza,“ myslí si Knotek.

Duel se také rozhodně nehrál v rukavičkách. Rozhodčí rozdali celkem 35 trestných minut, z toho 27 na straně Energie. „Hlavně ve druhé třetině to bylo vyhecovanější, ale to spíše kvůli zákrokům, které se staly v průběhu utkání,“ komentoval hrdina utkání.

Kohouty nyní čeká již třetí venkovní duel v řadě. Ve středu zajíždí do Pardubic a hned v pátek do Mladé Boleslavi. Náročné období pokračuje. „Měli jsme dlouhou pauzu. Věřím, že jsme v ní nabrali dostatek sil. Cesty nejsou ideální, ale extrémně to nevadí,“ uzavřel Jan Knotek.

Knotkova třígólová show stačila na bod. Karlovy Vary se na Moru dotahují