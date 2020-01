„Bylo tam sedmnáct sekund a bylo to krutých sedmnáct sekund, když jsem si všiml, že odvolali gólmana,“ prozradil Klimek. „V nájezdech už jsem byl relativně klidný,“ usmál se.

V roli diváka pak mohl sledovat, co všechno se během nájezdové loterie, která se protáhla až na devět sérií, všechno seběhlo. „Vnímal jsem to z druhé strany, z trestné lavice, tak jsem byl už bez tlaku. Mohl jsem být uvolněný, tak jsem si to docela užil. Bylo to pro diváky určitě zajímavé. Dlouhé, hodně nájezdů a hlavně se šťastným koncem pro nás, takže jsme rádi,“ těšilo ho.

Šel by na nájezd, pokud by byl k dispozici? „Nevím, chtěl bych, ale už jsem letos dva nedal, tak nevím, zda bych dostal důvěru,“ smál se.

Přitom zápas do nájezdů dojít nemusel, kdyby proměnil jednu ze svých šancí. První z nich v 46. minutě.

„Jel jsem z boku , tak jsem ho zkusil na lapačku, ale Kouba to přečetl pěkně. Škoda toho začátku prodloužení, tam byla ještě tyčka, tam chyběly taky centimetry. Trošku toho štěstíčka více potřebujeme. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ nemusely ho mrzet neproměněné šance.

Ostatně, je to problém, které Hanáky trápí dlouhodobě. Soupeře sice porazí na střely na branku, ale z bodů ukrojí jen svátečně. Aspoň tak to platilo do zápasu s Třincem. „Přestože jsme předtím tři zápasy prohráli, tak, že jsme střelecky aktivnější a i těch šancí si vytvoříme přinejmenším stejně. Hoříme na koncovce. Když šance budeme proměňovat, tak si myslím, že půjdeme nahoru,“ věří Klimek, který sice v utkání gól nedal, zato si připsal dvě asistence. V 11. minutě parádně předložil puk Pavlu Musilovi, v 27. minutě popíchl puk Janu Jaroměřskému, jenž vyrovnal po chybě brankáře Jakuba Štěpánka.

„Byl to vyrovnaný zápas, škoda, že jsme z první střely dostali gól, to nás trochu srazilo dolů. Ale řekli jsme si, že musíme pořád myslet pozitivně, srovnali jsme to do konce třetiny a pak už to bylo nahoru dolů, šance na obou stranách,“ pravil bývalý hráč pražské Sparty či Vítkovic.

Pár slov ztratil i na adresu Wojteka Wolského, exkluzivní třinecké posily. „Mají dobrou celou první pětku se Straňasem (Matějem Stránským, pozn. red.) a Havranem (Petr Vrána, pozn. red.),“ řekl. „Oni to umí dát a v té přesilovce to bylo vidět, že mu to tam nalilili pěkně krosem. On tu koncovku prostě má, což potvrzuje,“ vrátil se k Wolského gólu z 25. minuty.

„Odehrál třetí zápas a má pět gólů, potvrzuje, že góly umí dávat, že je kvalitní hráč. Ať je klidně střílí dál, ale ne proti nám,“ rozesmál se člen první útočné řady Olomouce.