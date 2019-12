Jako zkušený fotbalista nastavil „placíru“ tak, aby se puk od ní odrazil do sítě. Jenže proti poslednímu celku tabulky to bylo málo a tohle byla jedna z mála věcí, nad kterou se mohl po závěrečné siréně pousmát.

Konečně jste využil své fotbalové schopnosti, že?

Placírka byla výstavní, možná mě vezmou na druhém stadionu. Tímhle jsem prodal tu fotbalovou rozcvičku (smál se).

Rozhodčí si ale dlouho nebyli jistí, jestli šlo o regulérní branku. Věřil jste, že bude platit?

Ani jsem se neradoval, protože jsem nevěděl, jestli to uznají, nebo ne. Jenom jsem čekal, co řeknou. Byl jsem si vědom toho, že jsem to tam nasměroval, ale nevěděl jsem, jestli jsem kopl. Bylo to celkem v rychlosti, byl tam i obránce. Ptali se mě i kluci, jestli jsem udělal pohyb, ale nebyl jsem si jistý.

Pak jste se ale přimotal i k rozhodující brance Dynama. Co jste tam se spoluhráči udělali špatně?

Hned jsme to s Jarynem (Janem Jaroměřským, pozn. red.) řešili. Nevím, budu se na to muset podívat. Dobrusloval jsem hráče, sáhl jsem do puku a on ho chtěl vyhodit. Podle všeho – co jsme tak vydedukovali – tak mi trefil hokejku a odrazilo se to přímo k jejich hráči, který to vystřelil a další pak dorazil. Asi v tom trochu hrála roli i nedomluva.

Celkově to ve vašem podání nebylo ono, souhlasíte?

Zápas jsme si od začátku představovali úplně jinak. Vstoupili jsme do něj jakž takž dobře, každopádně to ani tak neodpovídalo tomu, co jsme si řekli, a co jsme chtěli hrát. Největší rezervy byly v pohybu a důrazu. Nevyndávali jsme puky ze třetiny, zbytečně jsme hledali složitosti. Nedrželi jsme se hry, která nám přinášela body. A takhle to bohužel dopadlo.

Předtím jste čtyři domácí zápasy za sebou vyhráli. Neměli jste v hlavě, že se proti poslednímu týmu nemůže nic stát?

Možná to tak z vrchu mohlo vypadat, ale to určitě ne. Věděli jsme, kde jsme v tabulce, kde jsou oni, a jak se ta sezona celkově vyvíjí. Asi bych to nějakému přehnanému klidu nepřičítal. Prostě špatný výkon, tak bych to řekl.

Mohl se na vás podepsat i nahuštěný program mezi vánočními svátky a koncem roku?

Nějak nám to nejezdilo, do toho jsme si dávali špatné puky, takže se to všechno tak nějak sečetlo. Pořád jsme se tam honili, a když vám to nejezdí, tak ho ani nechytnete. Programem to podle mě nebylo, ten mají všichni stejný. Nevím, musíme najít příčinu, abychom se toho pro příště vyvarovali.