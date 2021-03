Jak jste využili týden volna?

Série s Plzní byla těžká, takže první polovina týdne byla hlavně o nabrání sil. Ve druhé půlce už jsme se na Spartu začali poctivě připravovat, ať už po taktické nebo fyzické stránce.

Proběhla po vítězné sérii alespoň menší oslava?

V dnešní době se moc oslavovat nedá, takže jsme po utkání jenom všichni zůstali trochu déle v šatně. Měli jsme velkou radost. Žádná velká oslava se ale samozřejmě nekonala, pokračujeme dál a věříme, že nějaká oslava nás čeká ještě po té další sérii. To je náš cíl.

Po strastiplné základní části ale musí být nálada výborná.

Je to tak. Sezona nebyla úplně ideální, do předkola jsme šli z dvanáctého místa a teď máme možnost změnit dojem, který doposud sezona v našem podání měla. Všichni cítíme, že šanci máme. Jsme rádi, že jsme přes předkolo přešli, že jsme pořád ve hře a že můžeme udělat ještě další úspěch.

Plzeň jste přehráli nesmírnou bojovností, obětavostí a houževnatostí. Během základní části vám to ale mnohdy chybělo.

Chtěli jsme se tímto způsobem pokaždé prezentovat i v základní části, jenže ne vždy se nám ty zápasy povedly dobře nastartovat, a pak už je to těžší. Roli hraje určitě i velká motivace, přece jenom můžete mít konec sezony, a to nikdo nechce. Každý chce ještě hrát, vyhrávat a dojít co nejdál. Podle mě jsme v hlavách trochu přepnuli, soustředili jsme se na každý souboj a do každé akce jsme šli možná podvědomě víc naplno.

Je to i o tom, že v základní části se takhle nedá hrát nepřetržitě 52 kol?

Asi to tak je. Není to ale tím, že bychom nechtěli, spíš na člověka prostě dolehne únava. Když se hrály třeba čtyři zápasy v osmi dnech, tak se to na vás zkrátka podepíše. Někdy to tempo bylo opravdu šílené, hrálo se i obden.

I když to asi neslyšíte rádi, na Plzeň jste šli v pozici outsidera. Teď to nebude jiné. Je to role, která vám sedí?

Klidně bychom byli v roli favorita a skončili po základní části někde nahoře, tomu bychom se samozřejmě nebránili (rozesmál se). Takový byl i náš cíl, ale do play-off jsme nakonec šli z dvanácté pozice. Okolí nás za outsidera před předkolem považovalo, my jsme ale věděli, že šanci máme, a to se nakonec potvrdilo. Sparta teď ve čtvrtfinále samozřejmě bude obrovský favorit, víme, kde jsme po základní části skončili my a kde oni, ale rozhodně tam nejdeme na porážku. Cítíme, že i v této sérii máme šanci udělat dobrý výsledek.

Sám to můžete srovnat s rolí, v jaké hraje každoročně Sparta. Je to tak, jak se říká, tedy že sparťanské prostředí neunese každý hráč?

Je to určitě specifičtější. V podstatě se nečeká nic jiného než vítězství, s tím se tam do toho každý rok jde. A i když se to třeba neříká úplně nahlas, jde cítit, že se bere jen ten největší úspěch. Možná by tím mohli proti nám být trochu svázaní, na některé hráče to může dolehnout. Rozhodně jdou do série z jiné pozice a pod větším tlakem. My toho musíme využít.

Vyřazením Plzně jste o sobě ale dali dost vědět. Bude to teď se Spartou o to těžší?

Určitě to bude těžší. Sparta má ještě kvalitnější tým než Plzeň, mají čtyři pětky, které jsou velmi nebezpečné. První pětku mají taky odskočenou, jako měla Plzeň, ale i ty ostatní mají obrovskou sílu. S Plzní to byla těžká série, ale čekám, že proti Spartě to bude ještě těžší. Věříme ale, že to můžeme zvládnout.

Pro vás bude série se Spartou speciální, že?

Bude. Znovu si zahraju v prostředí, ve kterém jsem dlouhou dobu hrál, navíc z toho mančaftu znám pořád hodně kluků. Moc se na tu sérii těším a doufám, že bude se správným koncem pro nás.

Spartou si z hráčů Mory prošlo víc hráčů. Padla o tom řeč?

Zrovna jsme se bavili s Honzou Lukášem, že je nás dost, kteří ve Spartě hráli. Ať už jsem to byl já, právě Honza Lukáš, Honza Švrček, nebo trenér Moták.

Čtvrtfinále hraje Olomouc počtvrté za posledních šest let. Přijde konečně semifinále?

Konkrétně o tom nemluvíme, víme ale, že letos máme dobrý tým. Hodně kluků se uzdravilo, cítíme, že sílu máme. Víme, že to nebude snadné, ale chceme udělat o ten krůček víc, než tomu bylo v předchozích letech.