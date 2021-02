„Konečně mi to tam spadlo,“ těšilo ho po utkání, v němž Kohouti uspěli 4:3.

Jak jeho premiérová branka v sezoně padla?

„Trochu se štěstím. Nahec (Lukáš Nahodil, ponz. red.) udržel puk, dal jej Kuncíkovi (Michal Kunc, pozn .red.) dolů, on mi přihrál, následně mi puk sklouzl k brusli a poté i na hokejku. Pro gólmana to bylo těžké,“ popsal. Hanáci porazili Vervu poprvé v sezoně, tři body slavili po pěti duelech.

Na Klimka jen půl minuty nato navázal Tobiáš Handl. „Byli jsme rádi, že jsme dali dva rychlé góly. Chtěli jsme začít aktivně a ono se nám to celkem vydařilo,“ těšilo rychlonohého forvarda.

KLIMEK CHVÁLIL BRANKÁŘE KONRÁDA

Litvínov si vzápětí vzal oddechový čas, který poté nesl ovoce. Snížení pouhých 16 vteřin po Handlově trefě.

„Je škoda, že po dvou minutách vedeme o dva góly a hned v dalším střídání dostaneme branku,“ kroutil hlavou Klimek navzdory tomu, že vše pro jeho celek nakonec dobře dopadlo.

„Litvínov jsme měli udržet dole delší dobu. On by postupem času musel dobývat a snažit se. Ale udrželi jsme to, jsme za to rádi. Bylo to i díky Braňovi (Konrádovi, pozn. red.), který opět zachytal výborně,“ chválil Klimek tradiční oporu Mory, která se zapotila hlavně ve třetí části. Hanáci do ní vstupovali ve vedení 4:3.

„Věděli jsme, jak ji chceme zahrát, ale tolik se nám to nedařilo. Chtěli jsme hrát hlavně u nich v pásmu, ale bohužel jsme nestříleli,“ zmínil. Během poslední periody vyprodukovali Olomoučtí pouhé dvě střely, zato Konrád čelil 11 ranám.

NÁVRAT? ČEKAL JSEM HO JEDNODUŠŠÍ

Nakonec ale Klimka mohlo těšit, že i jeho branka přispěla k vítězství. Jistě mu pomůže na psychice. Do sezony se totiž zapojil teprve nedávno, konkrétně 19. ledna proti brněnské Kometě. Tehdy jednou asistoval, na další bod si počkal až do zápasu s Litvínovem.

„Z mé strany je to zatím trápení. Čekal jsem, že návrat bude jednodušší,“ řekl vítkovický odchovanec, který laboroval s poraněnou rukou, pak také s nákazou covid-19.

Zvlášť po loňské sezoně, kdy s Lukášem Nahodilem a Pavlem Musilem tvořil údernou letku, je to rozdíl. Věří ale, že přijdou lepší zítřky.

„Do konce základní části sice zápasů už moc není, ale výkon chci určitě ještě zvednout. Rád bych ještě nějaké góly přidal,“ nechal se slyšet. Třeba další zářez přidá hned v pátek proti bývalým spoluhráčům z pražské Sparty, na jejímž ledě Mora bude hrát.

Tomajko: Nejedeme na Spartu prohrát

Se Spartou, lídrem soutěže, se olomoučtí hokejisté potkali v aktuálním ročníku už třikrát. Poprvé uspěli (4:1), pak to ale Kohoutům dvakrát nevyšlo (1:7 a 0:3). I teď to nebude jednoduchý úkol.

„Samozřejmě to bude těžký zápas. Je tam užší hřiště. Určitě nejsme úplně favoriti, ale myslím, že se tam dá bezpochyby něco uhrát. Karlovy Vary na sparťanském ledě minulé kolo zvítězily a ani my tam v žádném případě nejedeme s tím, že prohrajeme. Tři zápasy za sebou jsme bodovali a já doufám, že tu sérii rozšíříme,“ řekl trenér Mory Jan Tomajko. Zápas začíná v 16:30.