Vidět byl opět navrátilec z olympiády David Krejčí. Tentokrát už měl na aklimatizaci více času než čtyři hodiny. A začal vlastně tam, kde proti Liberci skončil. Hned při prvním střídání v přečíslení našel dokonalou žabičkou Klimka, který otevřel skóre.

Další podobný pas rýsoval o chvíli později na Ondrouška, to se poprvé vyznamenal Kašík ve zlínské kleci. Potřetí zase hvězdný forvard našel Nahodila, který místo úklidu do prázdné brány puk vracel. Krejčí však už byl zablokován.

Obrat z hole Francouze

To už ale byl Zlín o něco lepším týmem. Ve druhé třetině se dočkal vyrovnání, prosadil se Claireaux. Pak Berani přežili přesilovku a tlak hostů, Gazdovu střelu následně tečoval opět francouzský útočník a obrat byl na světě.

„Dobře jsme začali, vytěžili jsme z toho branku. Ve druhé třetině nás soupeř párkrát zavřel v obranném pásmu, z čehož pramenily dva góly,“ mrzelo Tomajka.

Zámek v pásmu ale v závěru prostředního dějství vyrobili také Kohouti. Zasloužené vyrovnání zařídil druhým gólem v utkání Klimek.

„Olomouc měla blíž střídačku, uvařili nás tam a my jsme už na tu situaci nestačili reagovat. Klimek to pěkně trefil. Byla to škoda,“ zmínil zlínský kouč Luboš Jenáček.

Ve třetí třetině měl z dorážky na hokejce gól Nahodil, obrovskou šanci nevyužil ani Kusko. Šlo se do prodloužení, ve kterém ujížděl sám na Kašíka opět Nahodil, po kličce však trefil jen boční konstrukci.

„Ve třetí třetině jsme si vytvořili dvě vyložené šance, které jsme nevyužili a bohužel bereme jen bod. Nedá se nic dělat,“ dodal Jan Tomajko.

V nájezdech byl totiž jediným úspěšným exekutorem v páté sérii Lotyš Zabusovs.

„Bylo to vyrovnané utkání, každý chvilku tahal pilku. Byl to remízový zápas s tím, že Olomouc měla víc vyloženějších šancí. Zvlášť v závěru, kdy nás podržel Kašík,“ uznal závěrem Luboš Jenáček.

V náročném boji o dvanáctku bude Mora pokračovat v úterý, kdy přivítá Kladno s padesátníkem Jaromírem Jágrem. Duel je na programu od 18 hodin.

PSG Berani Zlín – HC Olomouc 3:2sn (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Claireaux (Honejsek, Mallet), 33. P. Sedláček (Gazda, Mallet), rozh. náj. Zabusovs – 1. Klimek (David Krejčí, Nahodil), 40. Klimek (Nahodil). Rozhodčí: Šír, Obadal – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 2700.

Zlín: Kašík – M. Novotný, Gazda, O. Němec, Suhrada, Hamrlík, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Kubiš, R. Veselý, Zabusovs – Köhler, Hejcman, Karafiát – P. Sedláček, Makarenko, Okál – Fryšara. Trenéři: Jenáček, Rob a M. Hamrlík.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí, Nahodil – Kusko, J. Knotek, Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.