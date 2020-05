Po ročníku, ve kterém mladý talent patřil mezi tahouny druhého nejlepšího celku první ligy, už vážně nebylo na co čekat. „Je to tak. Jsem rád za to, že to teď přišlo,“ uznává sám Navrátil, že šlo o ideální načasování.

Když po třech luxusních bekhendových kličkách vstřelil svůj první seniorský hattrick do sítě Ústí nad Labem, prozradil, že před utkáním si zdříml a o třech gólech se mu zdálo. Nyní si Navrátil splnil další vysněnou metu.

„Sny jsou od toho, aby se plnily. Mým snem bylo si zahrát extraligu, což se mi povedlo už minulou sezonu. Teď jsem v Olomouci a plním si sny dál,“ pochvaluje si autor celkem 91 kanadských bodů v 151 prvoligových utkáních.

Že miláček přerovských fanoušků a fanynek zamířil do hanácké metropole, by se mohlo v rámci kraje zdát jako logická varianta. Zubři ale s Kohouty spolupracují minimálně, Navrátil navíc první extraligový start zapsal vloni 1. listopadu v dresu Zlína.

Proč Kohouti?

Trošku překvapivě ale u Beranů, se kterými přerovský klub spolupracuje v nejvýraznější míře, další start v nejvyšší soutěži přes skvělé výkony nepřidal. V extralize se tak nakonec představí v červenobílých barvách.

„Odehrál jsem za Zlín jeden zápas, za což děkuji. Možná jich mohlo být víc, ale to už je teď jedno. Teď už se budu připravovat na další sezonu,“ dívá se Navrátil dopředu.

Do Olomouce zamíří už v pondělí, kdy Kohouti odstartují společnou suchou přípravu. Koronavirovou pauzu ale pochopitelně využil i k individuálnímu tréninku.

„Udržoval jsem se, abych nepřibral. A už asi dva týdny jedu podle plánu, který posílá kondiční trenér Přerova Jakub Fryč,“ upřesnil forvard, který část dorosteneckých let strávil v Chomutově.

Nyní se tak představí ve třetím klubu, který sídlí asi půlhodinku cesty autem z rodného Lipníka nad Bečvou.

„Mám to kousek domů, ale nehrálo to velkou roli. Sedli jsme si i s rodiči a dohodli jsme se na Olomouci. Nic jiného za tím nebylo,“ pousmál se Navrátil. Do práce se chystá dojíždět.

„Zatím jsem si ani žádný byt nehledal, takže budu u mamky doma,“ doplnil.

Prosadí se?

Otázkou je, jak výbornému bruslaři s šikovnýma rukama „sedne“ herní styl olomoucké Mory. Ta je považována za organizovaný tým, který vychází ze zodpovědné obrany a hry dozadu. Také Zubři ale založili úspěch z poslední sezony na podobné taktice a ofenzivně laděný Navrátil přesto uměl zazářit.

„Myslím, že mi to bude svědčit, nikdy jsem s tím neměl problém. I v přerovské mládeži jsme často hráli od obrany, nemám s tím žádný problém,“ věří útočník.

„Pozici v týmu si musím vybojovat sám. Nemám nic daného, třeba že bych hrál první lajnu a dvacet minut na zápas. Určitě to nebude jednoduché. Konkurence tam bude dost velká,“ zároveň si uvědomuje Navrátil.

V uplynulém ročníku zaujal prvoligovou hokejovou veřejnost nejen díky solidní produktivitě.

„Z mé strany úžasná sezona. Týmově to v tabulce snad ani lépe dopadnout nemohlo,“ pochvaluje si. Po náhlém konci skvěle rozjetého ročníku prý málem rozbil ovladač u playstationu.

„Byl jsem hrozně naštvaný, protože jsem poslední dva zápasy základní části nehrál. Byl jsem zraněný a dával jsem se dohromady na play-off, abych byl ready,“ doplnil Navrátil s trpkým úsměvem.

Také on věřil, že Přerov se může porvat o úplně nejvyšší příčky a teoreticky i možnost postupu do extraligy.

„Náš cíl byl hlavně konečně přejít přes první kolo. Věřím, že pokud by se to podařilo, tak ve finále budeme. Pokud by tam s námi byly Budějovice, byla by to hodně vyrovnaná série a možná bychom to i zvládli,“ zamyslel se Jakub Navrátil.

Hvězdné momenty

Zůstalo mu tak alespoň pomyslné stříbro a nezapomenutelné zážitky. Mladičký útočník se v uplynulé sezoně postaral o několik famózních momentů. První a překrásný hattrick, ale také jeden z nejrychlejších gólů české historie do sítě Havířova (stačilo mu přibližně pět vteřin) či tři proměněné samostatné nájezdy v řadě, kterými rozhodl jednu z povedených domácích bitev se Vsetínem.

„Asi ty nájezdy byly pro mě nejvíc. Tři nájezdy v zápase jsem v životě nedal. Hattrick jo, i když v mládeži. Po tom třetím nájezdu to byly nejsilnější emoce,“ vrátil se „Navrc“ ještě k závěru přerovské štace.

Nyní už slibně rozjetou kariéru bude chtít pořádně nakopnout v Olomouci. Tam podle serveru Hokej.cz přichází jako šestnáctý nejlepší hráč Chance ligy.

„Je to hezké, ale samozřejmě jsem chtěl být i výš. Třeba do patnáctky, to by bylo krásné. Ale jsem spokojený,“ směje se hráč spjatý s číslem 88 na drese.

V Přerově by si jej s jiným nedokázali představit. Dostane jej i v Olomouci?

„Chtěl bych ho. Navíc ho tam nikdo nemá, tak snad ho budu nosit i dál,“ uzavřel Jakub Navrátil.

První hattrick mezi seniory:

Nájezdové galapředstavení proti Vsetínu:

Bleskový gól do sítě Havířova: