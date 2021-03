„Chceme se vrátit zpět do Prahy, uděláme pro to maximum v obou dvou zápasech,“ ujišťuje Konrád.

Ve druhém utkání inkasoval celkem třikrát, gól z druhé minuty ale nakonec neplatil. „Cítil jsem kontakt s hráčem, tak jsem hned hlásil klukům, ať řeknou trenérům, že bereme výzvu. Jsem rád, že byla úspěšná,“ zmínil se o momentu, kdy mu v zákroku zabránil sparťan Buchtele.

V čem mají sparťané nad Kohouty zatím navrch? „Jsou dobří v předbrankovém prostoru a v přesilovkách. Tu první sehráli fantasticky,“ vrátil se k Řepíkově brance ze šesté minuty, která už platila.

Vypadá to, že série navíc začíná mít docela grády, což potvrdilo i pošťuchování v prostoru před šatnami. Konrád se do něj ale nezapojil. „Neřešil jsem to, šel jsem do kabiny. Jen jsem slyšel, že se tam trochu křičí,“ zmínil.

„Je to play-off, někdy padne nějaké ostřejší slovo, o tom to je. Kdyby byli diváci, bylo by těch potyček daleko víc,“ dodal brankář se zkušenostmi z mistrovství světa či olympijských her.

Za každých okolností musí Hanáci v domácích zápasech něco změnit. „Musíme jim to znepříjemnit naší nepříjemnou hrou, zkusit dát první gól a možná dostat Spartu trochu pod tlak,“ prohlásil Konrád.