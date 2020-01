Odpovídal na otázky a najednou plecharéna vybuchla radostí. O čtyři minuty zase.

„Tak hoši, 2:0, můžete to otočit a jet domů. Nemuseli jste se sem ani jezdit, jste se mě mohli zeptat. Říkám vám, že do 15. minuty to bude 3:0,“ přerušil Karlos Vémola rozhovor, aby hned podal report svým kamarádům z Prahy, kteří na zápas taky mířili.

No, moc se nesekl. O čtyři minuty. Na Káňu s Oleszem navázal v 19. minutě Klimek.

„Karlosi, potřebujeme, aby ses stavil na chvilku i v neděli,“ narážel na nedělní duel proti Vítkovicím usmívající se Josef Podlaha, sportovní manažer HC Olomouc, který v zasedací místnosti olomouckého zimáku poslouchal Vémolovy odpovědi.

„Na Slavii jsem byl třikrát a třikrát vyhráli, jednou dokonce porazili první Budějovice, takže mi jejich šéf říkal, že vždycky, když přijdu, tak nosím štěstí. A dneska to bude taky tak,“ řekl jasně MMA fighter.

Právě v hokejovém Edenu a v také v Liberci už čestné buly vhazoval.

Na ledě promrzlé plecharény pozorně našlapoval, aby neupadl. Potom si plácl s celou zahajovací pěticí Kohoutů, plácl puk na led a vztyčenou pěstí pozdravil burácející ochozy.

Speciální moment. V Olomouci je Vémola totiž doma.

„Jsem rád, že to konečně vyšlo i sem na Morávku. Už jsem tu nebyl hroznou dobu, s tatou jsem na hokeje chodíval,“ prozradil olomoucký rodák.

Vedení hanáckého celku mu pro výjimečnou událost nechalo natisknout i dres. S dnes už notoricky známým pseudonymem „Terminátor“ a číslovkou 85.

„Jsem silnej ročník 85,“ vysvětlil Vémola.





Mora proti Spartě hrála ladný hokej. Tak jako už dlouho ne. Možná pomohla i Vémolova motivační řeč v kabině.

„Když jsem přicházel, kluci pustili Terminátora (znělku, pozn. red.). Někteří měli čepice UFC, to mě potěšilo. Říkal jsem jim, že jsem přijel speciálně na Spartu a že se těším, až ji porazí,“ poodkryl, co vyprávěl Hanákům před utkáním.

„Přišel, pozdravil nás, něco nám řekl. My jsme ho taky pozdravili, rádi jsme ho viděli, ale moc dlouho se tam nezdržel. Byl tam chvilinku a nechal nás, ať se na zápas připravujeme sami,“ prozradil útočník Mory Jan Káňa.

„Máme v týmu fanoušky MMA a bojových sportů obecně, takže to bylo fajn. Bylo to ozvláštnění také pro lidi. Myslím, že nám Karlos i pomohl, protože hráče namotivoval,“ usmíval se na tiskové konferenci po vítězství 4:1 trenér Mory Zdeněk Moták.

„Popravdě největší fanoušek je asi Knoťar (Jan Knotek, pozn. red.). Ten se v tom vyžívá a už od rána se na to těšil. I s čepicí tam lítal. Byl rád,“ líčil Káňa.

Kohouti „Terminátora“ v pátek večer nezklamali, potvrdili jeho prognózu a „zobali první“.