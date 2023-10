Před sezonou 2021/22 podepsal s Vancouverem tříletý nováčkovský kontrakt, bylo z toho však pouhých osm startů na farmě v AHL. Zranění, kvůli němu málo příležitostí a v posledních dnech trejd do Pittsburghu, který přerovského odchovance chtěl poslat do méně kvalitní ECHL.

Karel Plášek v dresu Olomouce | Foto: Deník/Jan Pořízek

Tak skončila zámořská pouť Karla Pláška, který se tak vrací domů na Hanou. Radost mají fanoušci Olomouce, kde už v minulé sezoně v 38 utkáních ukázal, že může patřit mezi extraligovou elitu. V dresu Mory nasbíral 20 kanadských bodů (7+13) a další může přidat už v pátek na ledě Kladna.

Plášek domů přiletěl v sobotu a už v neděli sledoval z tribuny plecharény vydařený zápas s Litvínovem. Se staronovými spoluhráči trénoval i v létě, pryč byl vlastně jen několik týdnů.

„Rozhodlo především to, že jsem tady byl už v minulé sezoně. Je tady výborná parta, výborní trenéři. Mám to blízko domů, takže Olomouc pro mě byla první volba. Jsem rád, že to vyšlo,“ řekl 23letý rodák z Přerova pro web HC Olomouc

NHL v nedohlednu

Během léta se vrátil do Kanady, s Canucks absolvoval přípravný kemp, pak ale nedostal ani prostor v AHL. „Přímo na kempu jsem se cítil dobře. Ale hned na začátku bylo zřejmé, že šanci nedostanu,“ pokrčil Plášek rameny.

Minulý týden se nejprve objevila informace, že Vancouver Pláška vyměnil do Pittsburghu. „Indicie jsem úplně neměl, ale cítil jsem, že na farmě Vancouveru příležitost nedostávám. A zároveň jsem si myslel, že už asi ani nepřijde. Čekal jsem, že buď mě pošlou dolů, nebo mě vymění,“ přiznal Plášek.

Pittsburgh chtěl poslat nově získaného českého forvarda až do druhého záložního týmu v East Coast Hockey League, posílit měl Wheeling Nailers.

„Měl jsem hrát ještě nižší soutěž ECHL. Proto jsem se rozhodl, že se budu chtít vrátit zpátky,“ objasnil Plášek okolnosti toho, že Penguins nakonec hráče umístila na listinu volných hráčů za účelem rozvázání kontraktu. Odejít zpátky domů chtěl on sám.

Zatím tak sen o NHL zůstává nesplněn, ze šance v zámoří přetrvává spíše trpká pachuť. „Zkušenost to samozřejmě byla, ale musím říct, že ne moc pozitivní,“ přiznal Karel Plášek.

„V první sezóně jsem byl celý rok zraněný, ve druhé jsem na to neměl fyzicky, protože kvůli zranění jsem toho přes léto mnoho nenatrénoval. Nebyl jsem stoprocentně připravený, tak mě poslali do Olomouce. Každopádně jsem rád, že jsem tam byl. Viděl jsem, jak to tam chodí,“ dodal.

Teď je před ním nová výzva. Opět v tuzemských vodách dokázat, že v něm dřímá reprezentační potenciál. Nikoliv v brněnské Kometě, kam z Přerova zamířil, ale znovu v Olomouci, ve známém prostředí, kde se potká třeba ze spolužákem ze základní školy Jakubem Navrátilem.

„Jsme velcí kamarádi, hráli jsme spolu v Přerově už od nějaké sedmé třídy,“ zmínil Plášek, který v mateřském klubu přeskakoval mládežnické kategorie, byl důležitou postavou všech mládežnických reprezentací a zahrál si i na dvou juniorských mistrovství světa.

„Soustředím se na to, abych měl dobrou sezónu. Co přijde potom, to přijde,“ uzavřel Karel Plášek.

