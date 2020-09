„Sezona bude, kvůli tomu, co se děje, specifická. Doufáme, že nás nepotkají nějaké větší problémy, protože doba je turbulentní,“ zmínil generální manažer Mory Erik Fürst. „Doufáme, že tuhle sezonu ustojíme se ctí a že se posuneme zase kousek dál.“

Sám během tiskovky zmínil, že v kancelářích klubu prakticky dnes a denně řeší nová a nová vládní nařízení.

Podstatná otázka: Kolik může za současné situaci přijít do plecharény diváků?

Až 3000 fanoušků

„Pokud se něco nezmění, tak by se divácká kapacita měla pohybovat kolem 3000 diváků na utkání,“ prozradil Fürst.

V případě olomouckého zimáku jde tedy o víc než polovinu z celkové kapacity 5 500 diváků.

Pro nikoho není situace příjemná, dozvuky z koronavirové krize už většina klubů pociťuje.

„Snažíme se ztráty spojené s dobou minimalizovat. Doufám, že se nám to podaří, ale úbytek je všude,“ nevymlouval se dlouholetý architekt kohoutího celku.

Kromě peněžního úbytku ho tíží i další věc: dokáže se vžít do situace přímých aktérů. „Jedna věc je finanční ztráta, ale i pro hráče je to takové minimálně smutné – hrát zápas před prázdným hledištěm,“ dodal.

Ačkoliv Olomouc patří mezi celky, které si nemohou finančně vyskakovat, a současná krize ji na první pohled může výrazně zasáhnout, byl Fürst před několika týdny proti, aby byla nejvyšší soutěž nesestupová.

Soutěž bez setupu? Nakonec správné

„Chtěl jsem, aby byla extraliga barážová a sestupovalo se. Uzavření byl v podstatě návrh Libora Zábranského a já jsem byl zásadně proti tomu. Říkal jsem, že to ztratí na náboji a divácky to nebude dobré. Diváci chtějí zápletku. Nakonec si ale myslím, že je dobře, že se to tak udělalo. Kvůli karanténám, kdy týmy vypadnou na několik dní z tempa, je soutěž neregulérní. Na dálku se musím omluvit,“ nechal se slyšet Fürst.

„Nic se však nemění na tom, zase chceme minimálně do předkola,“ ozval se z druhého konce dlouhého stolu kapitán Martin Vyrůbalík.

„Budeme chtít, abychom v této sezoně uspěli minimálně stejně, jako v předchozích sezonách a možná se ještě trošku zlepšili. Musíme se s tím vyrovnat tak, jak ta doba je,“ doplnil ho jednatel a mladší z dvojice trenérů Jan Tomajko.

S jeho kolegou Zdeňkem Motákem se do extraligového boje budou muset pustit bez dvou opor. „Na začátek budeme mít minimálně dva hráče dlouhodobě zraněné – Klimek a Strapáč. To jsou velké ztráty, nicméně doufáme, že nastoupivší po nich budou alespoň vyrovnaní. Myslím, že se s tím srovnáme,“ přál by si Moták, který tak nebude moci počítat s úderným duem Lukášů Klimek a Nahodil.

Černý začne v Dukle

Na soupisce olomouckého A-týmu figuruje i obránce Tomáš Černý, který byl v Olomouci na zkoušce. Na Hané ale permanentně zatím využíván nebude. „Tomáš je hráčem Olomouce. Je to perspektivní bek, ale vloni měl velký zápasový deficit, proto bude dobré, když teď bude co nejvíc hrát. Už se připojil k Jihlavě,“ vysvětlil Fürst.

Úvodní zápas nového ročníku sehrají Kohouti na ledě soupeře, se kterým odehráli poslední mistrovské utkání – Berni Zlín.

Proti mužstvu, s nímž hráli před předčasně ukončenou minulou sezonou předkolo, poprvé vyjedou ve zbrusu nových dresech. Na nich se objevuje i černý prvek. Z jakého důvodu?

„Chtěli jsme, aby to trochu ladilo s černými přilbami,“ vysvětlil nový marketingový manažer Hanáků Simon Vejtasa. „Taky jsme chtěli, aby hlavní součástí dresu bylo logo,“ řekl k novému odění Olomoučanů.

Ve svém novém působišti se bývalý člen marketingového týmu Komety Brno chystá i na další věci. „Chystáme dobročinný projekt, s čímž souvisí i naše nové moto #Všecispolu, proběhne také utkání v podobném duchu, jaké bylo vloni Army game,“ doplnil Vejtasa.