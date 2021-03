Zdá se, že střelecká slina vás neopustila ani se startem play-off. To je skvělá zpráva, že?

Je to jen první zápas, série bude dlouhá. Musím takhle hrát co nejvíc zápasů, abych byl týmu co nejvíce prospěšný. Snad v tom budu pokračovat.

Dá se říct, že jste s Lukášem Nahodilem a Vojtěchem Tomečkem splnili, co se od první lajny očekává?

Nemyslím si, že se to čeká jen od nás. Máme lajny vyrovnané, snad budeme góly dávat všichni. Ale hlavně nedostávat, to je pro nás základ, protože moc gólů nedáváme.

Vypadalo to, že v Plzni hraje úplně jiný tým, než který tam byl v neděli (prohra 1:9).

Snažili jsme se do zápasu nastoupit úplně jinak, než když jsme tady byli naposledy. Věděli jsme, že jediná cesta, jak proti Plzni uspět je bojovat a myslím, že to bylo vidět na každém z nás. Proto jsme vyhráli.

Bylo těžké hodit za hlavu tři dny starý debakl?

Za sebe můžu říct, že je lepší prohrát takhle než gólem v poslední minutě. Všichni jsme na to chtěli zapomenout a nachystat se na úplně novou soutěž. Šli jsme do zápasu s čistou hlavou se záměrem nechat tam všechno.

Čím jste Plzeň přehráli?

Bylo to o zodpovědnosti každého z nás, plnili jsme si to, co jsme měli. Snažili jsme se soupeři nedat na nic moc času a hlavně byl skvělý Braňo (Konrád, pozn. red.), ten byl základem úspěchu.

Ve třetí třetině se hra na několik minut přerušila kvůli rozbitému plexisklu. Přibrzdilo vás to?

Nebylo to nic příjemného. Sledujete, jak čas ubíhá, pak najednou musíte do kabin. Seděli jsme tam, ani nevím, jak dlouho. Bylo to těžké, ale je dobře, že jsme to zvládli a že se na to nemusíme vymlouvat.

Domů pojedete minimálně s jednou výhrou, přidá to na klidu?

V době, kdy nejsou na tribunách fanoušci, je to asi jedno. Navíc nám se v poslední době hrálo lépe spíš venku. Doma to bude stejně těžké jako venku.