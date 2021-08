Tak co, kdo z kabiny už byl klepnout na dveře trenérské šatny s prosíkem, že chce dělat Krejčímu křídlo?

Zatím nikdo (usmívá se). Snažíme se teď soustředit všichni hlavně na sebe, ale je jasné, že všichni z kabiny by si s ním chtěli zahrát. Uvidíme, s čím přijdou trenéři, jak to poskládají a jak to bude nejvíc fungovat. Důležité je, abychom byli úspěšní, ať už s Davidem bude hrát kdokoliv.

Konec sezony vám vyšel po boku Lukáše Nahodila. Nevtipkoval jste s ním, že ho za Krejčího vyměníte?

Já jsem za tu sezonu hrál skoro se všemi (směje se). Je fakt, že závěr jsem hrál s Lukášem, celkem nám to šlo, hrálo se mi s ním super, ale nic jsem mu neříkal. Jak jsem řekl, uvidíme, jak to trenéři dají dohromady. Útočníků je hodně, možností je spousta.

Jak moc téma Krejčího přesunu do Olomouce rezonovalo kabinou?

Samozřejmě jsme se o tom bavili. Všichni jsme si přáli, aby takový hráč mezi nás přišel. V situaci, v jaké je, udělal velkorysé gesto. Dal do svého rozhodnutí srdce, což je obdivuhodné. Jsme šťastní, že nás posílí a bude moct být tady s námi.

Přitom v NHL s klidem mohl být rok nebo dva, vydělat další velké peníze…

Jasně. NHL sledujeme, zápasy Bostonu jsme v sestřizích viděli a pořád tam byl klíčovým hráčem, v každém zápase dělal body a vytvářel šance. Rozhodnutí zůstat v Americe by podle mě udělalo spousta jiných lidí, ale on měl sen si zahrát tady před rodinou a chce si ho splnit.

Trenér Moták řekl, že k němu chtějí najít dvojici z aktuálního kádru. To je pro vás všechny super zpráva, ne?

Je to pro každého z nás určitě velká šance. Zrovna on je typ hráče, který hodně tvoří a dokáže udělat pro spoluhráče spoustu příležitostí. Ti, co s ním budou hrát, asi budou muset ty šance proměňovat. Doufám, že se to bude dařit, ať už s ním bude hrát kdokoliv. Že se ta lajna s ním toho ujme a bude týmu pomáhat. Na druhou stranu tím nechci říct, že ostatní lajny budou mít úplně volno. Čím víc formací bude dávat góly, tím víc úspěšní budeme.

Hrát s takovým hráčem v jednom týmu asi bude velká škole, že?

Člověk se musí, nebo by se měl učit celý život. Myslím, že na prvním tréninku se budeme všichni spíš jen dívat, jak on hraje a trénuje. Bude to velký zážitek. Samozřejmě bude na nás, abychom od něj získali co nejvíc rad a informací. Musíme být zdravě zvědaví a učit se. Ale platí to i od dalších zkušených hráčů jako je třeba Oli (Rostislav Olesz, pozn. red.). Každá rada se hodí.

V jakých aspektech by Krejčí mohl Olomouci pomoct?

Přesilovky jsou určitě jedním z aspektů, rozhodují zápasy a on je schopný je režírovat. Ukazoval to v Americe dlouhé roky a jiné to nebude ani v Česku. Bude v nich dominantní, ale asi ne jen tam. Asi bude výrazný i ve hře pět na pět. V přesilovce to na něm ale nejspíš bude stát, mohli bychom díky tomu získat víc bodů a na konci sezony mít lepší postavení.

Co když bude Krejčího potřeba bránit? Budete první po ruce?

To nevím (směje se). Z těch rvaček jsem vždycky odešel s nějakým zraněním, takže jsem se tomu vloni snažil ne přímo vyhýbat, ale určitě jsem se do toho tolik nehrnul. Každopádně tady máme dost silných kluků, abychom se postavili jeden za druhého, a když bude potřeba Davida bránit, udělat se to musí. Nejlepší hráč týmu se musí chránit. Tvrdá hra na něj asi bude v každém zápase, pokud ale přijdou zákeřnosti, nesmíme si to nechat líbit.