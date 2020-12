„Chtěl bych se omluvit,“ prohlásil pak po svém výbuchu nejlepší střelec Mory v sezoně.

Za třicet minut hry čelil brankář Konrád snad deseti nájezdům pardubických útočníků do rozložené defenzivy Hanáků. Obrana Kohoutů ve sváteční extraligové bitvě zkrátka hořela.

V polovině zápasu, po třetí inkasované brance, frustrovaný Jan Káňa zlostí rozsekal hokejku.

„V první řadě se chci omluvit všem, kteří to viděli, protože to není moc normální… Jak to říct? Není to vzorné chování,“ soukal ze sebe zklamaný hokejista. „Ale už jsem toho fakt měl plné zuby.“

Důvod byl prostý. Moru srážely akce hostů, které byly jak přes kopírák.

„Třetí inkasovaný gól? To byla přesně ta situace, kdy jsme je měli zavřené ve třetině a pak nám zase ujeli dva na jednoho a dali gól. Takže jsem to neunesl,“ konstatoval Káňa.

Jeho chování trenér Jan Tomajko nijak nekritizoval. „Frustrace tam samozřejmě je. Asi to nikomu není jedno. Reakci chápu,“ poznamenal kouč Mory.

Nejlepší střelec způsobil drama

Když už se zdálo, že za stavu 1:4 nemůže Východočechy nic ohrozit, vstřelil právě Káňa gól naděje (po kterém se ovšem ani moc neradoval). A v závěrečné minutě dokonce v oslabení snížil na 3:4!

„Teď mi to tam padá, takže v tom musím pokračovat. To je asi možná jediné pozitivní na sezoně, protože mě trápí, že výsledky zatím nejsou dobré,“ říká muž, který má v extraligovém ročníku na kontě 9 branek a vládne statistikám Olomouce.

Ve vyrovnání v sobotním zápase ale Káňa ani moc nedoufal. Jeho trefy přišly příliš pozdě. „Až po svém druhém gólu jsem měl trošku radost, pak jsem se ale podíval a zbývalo nějakých třicet vteřin,“ popisoval po další prohře 3:5, kterou Pardubice potvrdily trefou do prázdné branky.

Do boje půjdou Kohouti znovu už v pondělí. Do cesty se jim nepostaví nikdo menší než Oceláři Třinec.

„Nálada v kabině není taková, jaká bývala dřív. Musíme všichni, jak se říká, nasadit montérky, chytat ty puky do huby a doufat, že vyhrajeme tak, jako v Třinci 1:0. Musíme to ubojovat,“ prohlásil Jan Káňa.