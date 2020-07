První sezona za Moru 25 zápasů, druhá 26, třetí 32. Od října 2017, kdy hokejový útočník Jan Káňa přišel z brněnské Komety do Olomouce, toho ani zdaleka neodehrál tolik, kolik by si přál.

Proto v suché přípravě udělal vše proto, aby tentokrát na listině zraněných byl co nejméně, nejlépe vůbec.

To ostatně dokonale zapadá do charakteru přípravy celého olomouckého klubu. Hokejový buldok se ale rozhodl jít cestou individuálního chystání. Tak, aby si jej co nejvíce mohl přizpůsobit svým potřebám.

„Potkával jsem se tu s kluky jednou týdně na takových kompenzačních cvičeních, ale jinak jsem trénoval sám a zaměřoval jsem se na takové cviky, které by zamezily mým zraněním, kterých bylo hodně,“ vysvětlil 28letý zarputilec.

„S Petrem Nátěstou z FyzioMove jsme se to snažili udělat tak, abych byl do sezony připravený hlavně po zdravotní stránce,“ zdůraznil.

Vítěz mistrovského titulu s Brnem v roce 2017 a zranění? To už by vydalo na pěkných pár řádků.

Vloni se do sezony zapojil až v listopadu, do té doby totiž kurýroval zranění kolena, které se mu stalo v přípravě právě proti Kometě.

O sezonu předtím si zase vykloubil rameno v bitce s karlovarským Ondřejem Šafářem a na několik týdnů měl taky utrum.

NA ZAČÁTKU SE CÍTÍM DOBŘE VŽDYCKY

„Teď se cítím dobře, ale to na začátku přípravy skoro vždycky,“ usmál se zlínský rodák.

Plný počet zápasů v základní části odehrál jen v ročníku 2015/16. Tehdy v modro-bílém dresu Komety nasbíral 29 bodů, což je doteď jeho kariérní maximum. Káňa by se k tomu zase rád přiblížil.

„Strašně moc bych si to přál, ale jak víte, tak někdy to není úplně o mně. Někdy se může stát nějaká maličkost, trefí vás puk a něco vám zlomí. Spíš šlo ale o to předejít svalovým zraněním, které člověka potom brzdí,“ připomněl Káňa, o co se snažil v letní přípravě.

V pondělí 20. července, kdy rozhovor před olomouckým zimákem probíhal, byl Káňa samý úsměv. Aby ne, se svými spoluhráči po víc než čtyřech měsících vyjel na led.

„Konečně jsme na ledě, těšili jsme se. Byla to už dlouhá doba od chvíle, kdy nám to přerušili,“ zmínil a jedním dechem dodal. „Začátky jsou ještě takové seznamovací.“

Káňa poodkryl, jaká je náplň prvních tréninkových jednotek na ledě.

„Tréninky jsou kratší, jde o to zase dostat bruslení do sebe, ovládat puk. Myslím si, že od příštího týdne začneme chodit i společně, ať to má vyšší parametry a můžeme se připravovat snad (zdůrazňuje, pozn. red.) i na zápasy, když to půjde dobře,“ uvedl s nadějí tvrdý bojovník, který umí rány rozdat, ale i přijmout.

NOVÉ BRUSLE AŽ V PRŮBĚHU SEZONY

Tradičním nešvarem prvních dní na ledě jsou otlačeniny na nohou z nových bruslí. To ale Káňa řešit nemusel, má na to totiž svůj fígl.

„Záleží i na tom, jestli si hned vezmete nové brusle. Pár kluků včetně mě má staré, takže ten problém nemám takový,“ vysvětlil.

„Každopádně ten pohyb je teď jiný, než co jsme doteďka celou dobu dělali,“ uznal borec..

Když už potom starší brusle dosluhují, neváhá je vyměnit za nové v rozjeté sezoně.

„Nohy už jsou na to zvyklé a přijde mi to potom jednodušší. Nové brusle vás tolik nelimitují,“ řekl.

Kéž by to ale byly brusle, které ho budou omezovat. Vyhnout se zraněním, to je hlavní cíl Jana Káni do nového ročníku.