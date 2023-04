Přerovští mladíci tak museli zápas o vše odehrát ve Zlíně, přesto zvítězili a postupili do finále, jehož první část je čeká ve středu a ve čtvrtek na ledě Českých Budějovic. Dva „domácí“ zápasy, 9. a případně 10. dubna, opět musejí odehrát v azylu.

To vyvolalo spoustu emocí a reakcí mezi hokejovými fanoušky i širší veřejností nejen na sociálních sítích.

„Pro spoustu kluků je to vyvrcholení jejich hokejové kariéry, ten náš zimák není jen nějaká studená krabice, věnují se tomu odmalička, mohli se předvést před rodiči, babičkami, kamarády, holkami, ale bohužel. Z čeho se tvoří vazba k domovu? Společnými zážitky,“ píše na Facebooku Aleš Procházka, pořadatel úspěšného Author Šela Marathonu.

„Je opravdu zarážející, že při plánování provozu a financování nikoho nenapadlo, že by mládež mohla hrát déle než áčko. Jenže to bylo dost pravděpodobné. Takže buď neschopnost nebo ignorantství,“ přidává se například Jan Flašar.

Jde o peníze

Nic ale není tak jednoduché a vše se na pravou míru snažili již na pondělním zasedání zastupitelstva uvést předseda představenstva HC Zubr Přerov Přemysl Dvorský a jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která zimní stadion spravuje, Petr Kouba.

„Ten důvod je finanční. Polovina měsíce dubna by klub stála mezi 200 a 280 tisíci korun. To je prostě částka, kterou si hokejový klub v těchto těžkých dobách nemůže dovolit. Musíme uvažovat v mnohem širších souvislostech,“ řekl Deníku Přemysl Dvorský.

S příchodem nového měsíce (dubna) by v případě prodloužení mražení ledu v MEO Aréně provozovateli přišla nová faktura. Paušál za odběr elektřiny by pak pochopitelně přecházel na subjekt, který si pokračování provozu vyžádal – tedy hokejový klub.

„Nejedná se o jednodenní, dvoudenní nebo desetidenní prodloužení. I hodina, která by vstoupila do měsíce dubna, by byla paušálně zpoplatněna připojením. To dělá zhruba sto tisíc měsíčně a je jedno, kolik dní se hraje,“ vysvětluje jednatel společnosti Sportoviště Přerov Petr Kouba.

Před rokem to šlo

Minulý rok stál klub před stejným rozhodnutím. Tehdy se nakonec ještě 2. dubna v Přerově hrálo druhé utkání baráže o extraligu proti Litvínovu. Letos se vedení rozhodlo jinak.

„Věřte, že nejvíc to mrzí mě. Veřejnost ale není v situaci, ve které jsem já nebo představenstvo. Musíme dělat rozhodnutí, která jsou někdy bolavá nebo nepopulární, ale nemůžeme si lhát do kapsy,“ uvedl Přemysl Dvorský.

Rozpis Ligy juniorů sice byl známý dlouho dopředu a ambice Přerova nebyly před startem soutěže nízké, pravdou však zůstává, že právě junioři jsou ze všech kategorií od přípravky po muže jediným celkem Zubrů, který zůstal ve hře. I to přispělo k rozhodnutí nechat led na konci března rozpustit.

„Sportoviště Přerov ukončily mražení ledu po dohodě s HC Zubr Přerov. Hlavní jsou ekonomické důvody,“ zopakoval Petr Kouba.

„Pokud by někdo řekl, dáme vám to zadarmo, tak to samozřejmě přijmeme. Ale chápu kolegu ze Sportovišť Přerov, který se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Smluvní vztahy musí být dodržovány,“ řekl předseda představenstva HC Zubr Přemysl Dvorský.

V MEO Aréně navíc aktuálně probíhá druhá etapa rekonstrukce šaten. Ta však byla navázána hlavně na vypadnutí A-týmu z Chance ligy. „Zázemí je v současné době problematické. Nebyly to ale spojené nádoby. Pokud by v dubnu hrálo áčko, devítka, junioři a dorosti a mělo by led smysl držet, držíme ho až do konce dubna,“ uzavřel Petr Kouba, který je zároveň členem představenstva HC Zubr Přerov.

