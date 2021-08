Potkat by se měli už v srpnu, během nějž pravděpodobně David Krejčí dorazí zpět do České republiky.

„Jsme nadšení, že bude doma,“ byla první slova jeho otce Zdeňka Krejčího, který se svým synem situaci, jestli setrvat v NHL nebo se vrátit do České republiky, řešil.

„Probírali jsme to pořád, celou sezonu a intenzivně před měsícem. My jsme o jeho krocích věděli a bylo jasné, že to bude buď Boston, nebo Olomouc. Nic jiného nepřipadalo v úvahu,“ přiblížil Krejčí senior.

Rodák ze Šternberku se rozhodl pro návrat přesto, že měl nabídky ze Švýcarska, KHL a smlouvu by dostal i v NHL. Zajímaly se o něj také jiné kluby z české nejvyšší soutěže.

„Davidovi jsem řekl, že ať se rozhodne, jak chce, tak vždycky budeme stát za ním, za každým jeho rozhodnutím. Bezesporu jsme ale rádi, že se vrací, protože jsme je teď neviděli rok a půl,“ popisoval Zdeněk Krejčí.

Vzhůru na výlety

Těší se hlavně na vnoučata. „Strašně se na ně těšíme, že budeme zase chvilku pohromadě jako rodina. To je priorita, užívat si kompletní rodinu,“ potvrdil.

„Hlavně babička je úplně natěšená. Už má rozplánovanou spoustu výletů a shání různé atrakce pro děti, kde by se jim líbilo,“ přiblížil Krejčí atmosféru v rodině.

Pochopitelné budou rodiče Davida Krejčího také chodit povzbuzovat syna na hokej. A to nejen do Olomouce. „Jsme zvyklí, že jsme vždycky chodili na každý zápas a to se měnit nebude. Budeme jezdit po celé republice,“ řekl.

Dříve jezdili podporovat také do Ameriky na zápasy NHL. Ani tohle však Zdeňkovi chybět nebude.

„I tady si užijeme spoustu hokeje. Nevím, jak dlouho tady David bude, jestli sezonu nebo dvě, ale poté budeme jezdit za vnoučaty a bude možnost si v Americe zajít na hokej,“ uzavřel.