V NHL takovým borcům vyvěšují dres. Odehrát tisíc zápasů za jeden klub je v dnešní době zkrátka legendární počin. Také v Česku jde o velký unikát. Dosáhnout obdivuhodné mety se podařilo Jiřímu Ondruškovi, který v dresu Olomouce absolvuje v prvním předkole play-off 1002. utkání. „Uteklo to hrozně rychle. Přijde mi, že před loňskou sezonou jsem přišel do šatny jako junior,“ vtipkuje Ondrušek.

Hokejisté Olomouce proti Litvínovu. Jiří Ondrušek se dočkal pocty za tisíc odehraných utkání v dresu Mory. | Video: Deník/Ivan Němeček

Ony juniorské starty za áčko se však datují do sezony 2005/2006, kdy Mora hrála druhou nejvyšší soutěž. Necelou polovinu z oné tisícovky pak zapsal kapitán Hanáků právě v 1. lize.

„V letech, kdy hráči většinou pendlují a honí se za kariérou, jsem byl já tady v první lize. V klubu, který hrál špičku ligy a nebylo pro mě moc kam se posunout,“ vzpomíná Ondrušek.

Do extraligy s týmem postoupil, když mu bylo 27 let. A byly to jeho první zkušenosti s nejvyšší soutěží. „A když jsem je nasbíral, bylo mi třicet. To už má člověk rodinu a jiné priority. Neměl jsem potřebu se někam honit. Chtěl jsem strávit čas s dětmi,“ vysvětluje dne 37letý olomoucký srdcař.

„Možná bych někde vydělal více peněz, ale za kolik se dá koupit čas s dětmi? Mám dva zdravé kluky, zdravou manželku a tohle je pro mě ta priorita,“ zamýšlí se.

Jiří Ondrušek působí ohromně skromně, když mluví o své kariéře, má to hlavu a patu. „Kdybych hrál extraligu od dvaadvaceti, možná bych se honil po republice a snažil vydělat více peněz. Vždy jsem ale v Olomouci měl dlouhodobé kontrakty,“ krčí Ondrušek rameny s tím, že moc smluv vlastně na Hané ani nepodepsal. „Navíc pokaždé, když kontrakt končil, nabídli mi prodloužení hodně s předstihem. Takže nebyla ani šance jednat jinde. Protože o mě vždy byl zájem, domluvili jsme se. Tak vzniklo to číslo.“

Dvacátá sezona za dveřmi

A pro příští sezonu se rýsuje další velké číslo. Dvacátá sezona v A-týmu HC Olomouc. Smlouvu Ondrušek má, další unikát je za dveřmi.

„Můžu si plánovat v mém věku, co chci. Záleží ale, co dovolí tělo a jak to půjde. Může přijít zranění a už na led nevyjedu. Teď se těším na předkolo a uvidíme, co dál,“ nechce olomoucká legenda myslet příliš dopředu.

Co tedy ostřílený borec čeká v sérii předkola play-off od Liberce? „Těžký soupeř. Podobný tým jako Litvínov. Hlavní jeho síla je v ofenzivě, má šikovné hráče, bude potřeba hrát co nejvíce na puku. Nepůjde s nimi jen bránit a čekat na chyby. Hrát s jejich ofenzivní silou pasivní hokej, to by se asi nevyplatilo,“ uzavřel Jiří Ondrušek.