„Vedení klubu pečlivě zvážilo přínos každého hráče pro klub a i přes historický postup do semifinále se rozhodlo většinu hráčů pro novou sezonu nepodepsat. Věřte, že zůstat chtěli skoro všichni,“ píše oficiální web LHK Jestřábi Prostějov.

Na papíře nicméně nová jestřábí letka vypadá velice silně. K pětici vyvolených, kteří v Prostějově pokračují (Robin Staněk, Josef Zajíc, Tomáš Jáchym, Tomáš Jiránek a Martin Novák), se připojí řada borců z bohatými extraligovými zkušenostmi.

Ta nejvýraznější jména budou zajímat hlavně fanoušky Olomouce. Velká rivalita mezi Morou a Jestřáby šla stranou pro Viléma Buriana, Davida Ostřížka a Tomáše Valentu. Všichni tři spolu nedávno působili v barvách Kohoutů, teď se setkají o pár „hanáckých“ kilometrů vedle.

Nové logo Jestřábů pod palbou kritiky. Co na něj říkáte vy?

Vilém Burian byl výraznou tváří ofenzivy extraligových Kohoutů šest sezon, v té poslední mohl zblízka sledovat umění Davida Krejčího. Po Burianově konci v Moře se spekulovalo o jeho návratu domů do Třebíče. Překvapivě se však útočníkovy kroky stočily do Prostějova.

Další zkušený forvard David Ostřížek sice během minulého extraligového ročníku putoval výměnou do brněnské Komety, ani tento „trejd“ jej ale v produktivitě z předešlých ročníků, které v extralize trávil v Olomouci, nenastartoval. Ve svých jednatřiceti to zkusí o soutěž níže.

David Ostřížek ještě v dresu HC Olomouc.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Tomáš Valenta je 30letým obráncem s více než třístovkou extraligových startů. Nasbíral je v Olomouci a ve Zlíně, Chance ligu si ovšem zahrál také za Jihlavu, Havířov nebo Přerov.

Zkušenosti do brány i návrat kapitána

A další extraligové posily Prostějova? Zkušený 28letý brankář Jaroslav Pavelka z Liberce nebo 20letý útočník Petr Hašek z pražské Sparty (a Sokolova).

Už tak silnou ofenzivu Jestřábů zostří ještě dvě další velká jména. Návrat z Českých Budějovic (potažmo Vsetína, kde odehrál poslední zápasy) hlásí bývalý kapitán Matouš Venkrbec, ze Vsetína pak přichází borec s více než šestistovkou extraligových startů Roman Vlach či exhavířovská ikona Jan Maruna (oba 33 let).

Matouš Venkrbec hlásí návrat.Zdroj: Deník/Ondřej Kašlík

Zajímavými prvoligovými jmény pak jsou také Patrik Machač (28 let) z pražské Slavie či jediný prostějovský rodák na soupisce Martin Pěnčík (22 let), který se domů vrátil z nedalekého Šumperka.

Soupisku pak doplňuje například několik vítězů juniorské extraligy z Plzně, vedení také avizovalo příchod několika hráčů na zkoušku.

„Klub počítá také s poměrně rozsáhlým try-outem, ze kterého by si chtěl vybrat ještě minimálně jednoho až dva obránce a dva útočníky. Současně se ještě čeká na jedno zajímavé jméno do útoku i do obrany,“ prozradili Jestřábi.

Aktuální soupiska Jestřábů:

Brankáři: Jaroslav Pavelka, Josef Němeček

Obránci: Jakub Hamšík, Daniel Malák, Martin Pěnčík, Jakub Prchal, Robin Staněk, Tomáš Valenta, Josef Zajíc

Útočníci: Vilém Burian, Petr Hašek, Tomáš Jáchym, Filip Jansa, Tomáš Jiránek, Patrik Machač, Jan Maruna, Martin Novák, David Ostřížek, David Routa, Jan Slanina, Roman Vlach, Matouš Venkrbec