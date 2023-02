„Je sen se dostat do reprezentace, ale výkony by musely být konstantní a stabilní, což někdy není úplně tak jednoduché. Ale už jsem realista, bude mi třicet a potenciál mají mladší a v některých ohledech i lepší gólmani. Měli by tam být ti nejlepší. Samozřejmě se do národního týmu člověk snaží dostat, ale za ty roky ví, jak na tom je,“ říkal Jan Lukáš v podcastu HanáJede, který vyšel 18. ledna.

V tu chvíli netušil, že dva týdny nato opravdu přijde nominace od trenéra hokejové reprezentace Kari Jalonena.

Dva hokejisté Mory v reprezentaci. Do Švédska míří Bambula s Lukášem

„V podcastu SigmaJede byl Honza Navrátil a v HanáJede Mojmír Chytil. Oba se potom dostali do reprezentace,“ připomněl mu tehdy moderátor Lukáš Krbeček.

„Doufám, že jsem tady na řadě. A jestli ne, tak ti potom vynadám,“ zareagoval se smíchem brankář HC Olomouc. „Reklamace nebereme. Chtěl jsem naznačit, že všichni, kdo tady jsou, jdou nahoru,“ byl pohotový moderátor.

S nadsázkou tak můžeme říct, že sportovci z Olomoucka se můžou dostat do reprezentace přes podcast. Jan Navrátil podstoupil rozhovor 24. února.

Bohuňovice začnou stmelovačkou. Chceme se nastartovat, hlásí předseda

„Byl fotbalový sen zahrát si za reprezentaci, bohužel se nenaplnil, musel bych hrát lépe, abych se tam dostal. Když jsem byl malý, tak jsem o tom snil a stačil by jeden start, abych si to splnil. Bohužel to nedopadlo,“ říkal tehdy.

Jenže nakonec naplnil. Na Andrově stadionu naskočil 16. listopadu loňského roku na pětačtyřicet minut v souboji Česka s Faerskými ostrovy a osmnáct minut pod Jaroslavem Šilhavým přidal v Turecku.

A ještě jednu věc si sám předpověděl. Na otázku, zda vstřelí gól spíše hlavou nebo nůžkami odpověděl, že nůžkami. A rovněž se stalo. V prvním jarním kole srovnal trefou přes hlavu proti Spartě.

Skvělý půlrok za sebou má rovněž Mojmír Chytil a také on odpovídal na otázky Lukáše Krbečka ve stejném podcastu jako Jan Lukáš. Objevil se v díle, který vyšel 12. října a měsíc nato sestřelil Faerské ostrovy hattrickem při debutu za reprezentaci.

Chytil jako Bican: Byl jsem dojatý. Na zápisné si po hattricku asi půjčím

„Dostat se do reprezentace je mým snem. Bylo by to krásné. Ale vůbec se na to nezaměřuju a nedávám si za cíl, že se tam musím dostat hned. Chci podávat dobré výkony a tyhle krásné věci přijdou. Kdyby to náhodou přišlo, tak bych byl rád,“ říkal útočník Sigmy ještě předtím, než byl nominován do reprezentace.

Je tak otázka, zda si také Jan Lukáš připíše první reprezentační start.