Po prvních dvou třetinách jsme asi byli plní optimismu. Věřili jsme, že to dotáhneme, že tu třetí třetinu dáme. Bohužel se nám nepovedla a inkasovali jsme v ní tři góly. Dokázali jsme odpovědět jen na jeden. Mrzí mě, že jsme třetí třetinu nezvládli.

V čem hledat důvod toho, že vám třetí část nevyšla?

Těžko se to vysvětluje. Třikrát to tam nějak majzli, třikrát to tam prolétlo. Jednou to vyplavalo z chumle, tak to tam hnedka hvízdli. Asi jsme tam byli málo důrazní, těžko říct.

Nebyla ale klíčová první třetina, kdy jste za stavu 1:0 měli velké šance na navýšení náskoku?

Je pravda, že to asi nemělo skončit jenom 1:0, mělo to být vyšším skóre. Pořád jsme ale po dvou třetinách vedli 2:1 a v poslední době se nám tyto výsledky dařilo uhrávat. Teďka nám to tam bohužel napadalo. Nemyslím si, že bychom tam něco podcenili, ale někdy se to tak prostě semele.

Po takovém zápase je asi těžké najít pozitivum, ale s Michalem Kuncem jste zahráli dvě krásné akce. Jak se vám s ním hraje?

Jo, tohle bylo super. Dali jsme si to a padly z toho hezké góly. Bohužel to kalí ten špatný výsledek, určitě bych z toho měl větší radost, kdybychom vyhráli.

Jak se co nejrychleji oklepat?

Dobře zrelaxovat, odpočinout, nabrat síly na čtvrtek. Jde to v rychlém sledu. Šance jsou naprosto vyrovnané, můžeme stejně vyhrát jak my, tak oni. Necháme tam všechno, chceme jít dál.

Bude třeba dočerpat síly fyzické, nebo spíš psychické?

Myslím, že psychické síly nabereme. Samozřejmě by bylo super postoupit a dát si nějaký ten den volna, ale to se bohužel nepovedlo. Jdeme tou delší a složitější cestou, třeba to bude dobře.

Autor: Denis Manina