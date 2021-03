Sám Jaromír Jágr odehrál v Šumperku šestnáct a čtvrt minuty, dvakrát vystřelil na bránu a ještě před utkáním ochotně dával rozhovor pro klubový web Šumperku. Sám přitom v posledních týdnech rozhovory nikomu neposkytoval.

Navštívil Jágr Šumperk už někdy v minulosti?

„To si nepamatuji. Posledních třicet let určitě ne a jestli jsem jako dítě přijel na nějaký turnaj, to si nejsem jistý,“ zalovil v paměti nejproduktivnější Evropan historie NHL.

Cíl měl na severu Moravy jasný – zajistit týmu první místo v tabulce. „Jsme rádi, že jsme mohli splnit cíl. A pak, když se nic nestane, se připravit na play-off,“ řekl Jágr.

VÍCE MANAŽER A TRENÉR NEŽ HRÁČ

Legenda promluvila i o své budoucnosti směrem k českému hokeji či trénování.

„Těžko se to popisuje. Momentálně se v Kladně více považuji za manažera a trenéra než hráče. Jinak co se týče mé pozice v českém hokeji, tak tam by byla moje odpověď asi na deset minut. Každopádně si myslím, že to není o jednom člověku. Sám nemůžete nic změnit,“ uvědomuje si.

Zmínil také, že je potřeba, aby vysoce postaveným osobnostem hokejového hnutí věřili i další lidé na ně navázaní.

„Bohužel momentálně tomu tak v Česku není. Chybí tady osobnost a každý má tak jiný názor. Takže v tomhle případě nevím, jestli je z této situace nějaké východisko a budeme někdy lepší,“ přiznal Jágr.

Jeho Kladno má nyní jasný plán. Tím je návrat do extraligy. A majitel Rytířů si negativní scénář nepřipouští.

„Byla by to pro nás samozřejmě těžká situace a sám zatím nevím, jak bych se s ní případně vypořádal, a co by bylo případně s klubem,“ přiznal závěrem.