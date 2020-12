„Olomouc nás přístupem opět trochu předčila. Štve mě to dvakrát tolik,“ vyprávěl zklamaně dvaatřicetiletý obránce po prohře 3:6.

Oceláři na Hané nezachytili vstup do zápasu, ale právě díky trefě Jaroměřského se vrátili do hry.

„Určitě jsem měl motivaci tady vyhrát, bylo to poprvé, co jsem stál na opačné straně. Ale bohužel mi nezbývá, než Olomouci znovu pogratulovat. Porazili nás už podruhé,“ připomněl Jaroměřský nedávnou prohru 0:1 z vlastního stadionu.

Právě v tomto týden a půl starém zápase Kohouti utnuli pohodu Ocelářů, kterým se od té doby nedaří.

„Hráli jsme dobře, měli jsme sérii, ale teď děláme spoustu chyb a každé naše zaváhání je potrestané. Neměli bychom dostávat tolik gólů,“ zlobil třinecký bek po čtvrté extraligové prohře v řadě.

JAK CÍTÍ ŠANCI, JEZDÍ PO ZADKU

V kohoutím dresu sám strávil sedm let, takže moc dobře věděl, že se bude gólové manko těžko dohánět.

„Když pustíte tým jako Olomouc ze začátku utkání do vedení, oni ucítí šanci, budou jezdit po prdeli a budou chtít zápas vyhrát. Sám vím z doby, kdy jsem tady hrával, a nastoupili jsme proti nějakému silnému soupeři, tak se chtěl každý vyhecovat, namotivovat a získat cenný skalp,“ konstatoval Jaroměřský.

Jeho současný tým tak vinou vánoční mizérie hazarduje s postavením na vedoucí příčce extraligové tabulky.

„Měli jsme štěstí, že jsme si vybudovali náskok, ale víte, jak to je. Když si toho nebudete vážit, tak on něj můžete hodně brzo přijít. A to se nám, doufám, nestane,“ burcoval svoje mužstvo.

„Musí se začít od podlahy. Je to skleslé, ale když budeme bojovat, tak se to zase otočí.“