„Oslavy byly velký zážitek. Přál bych to každému hráči, aby to zažil,“ říká současný trenér a jednatel HC Olomouc.

Přesně před dvaceti lety jste ve finále šampionátu v Petrohradě pomohl při své premiéře na mistrovství světa vybojovat zlato. Co říkáte na to, že už je to taková doba?

Už je to strašně dávno, to je první věc, která mě napadne (usmívá se). Byl to tehdy pro mě obrovský zážitek. Když člověk poprvé jede na mistrovství světa a vidí to, tak je to úžasné. Když jsem byl malý, tak jsem se díval v televizi a pak jsem na mistrovství byl sám. To byla zkrátka taková odměna. Snil jsem o tom (usmívá se).

Z dnešního pohledu se dá říct, že kolem roku 2000 jezdila na mistrovství světa mimořádně silná generace. Tehdy jste ale nepatřili mezi hlavní adepty na zlato, že?

Papírově asi nikdo nečekal, že vyhrajeme mistrovství světa. Já bych neřekl, že to bylo překvapení, ale všechno si to sedlo a nakonec to dopadlo nejlíp jak mohlo.

Na tomto mistrovství byla docela výrazná olomoucká stopa. Co na to říkáte?

Je to pravda, bylo nás tam z Olomouce docela dost. Byl tam Jirka Dopita, suverénně největší hvězda. My kluci z Olomouce, co jsme tam byli, jsme spolu hráli tak rok dva v dorostu. To je taková zajímavá věc (směje se). (v reprezentaci byli z olomouckých rodáků ještě Michal Broš a Ladislav Benýšek, pozn. red.).

Dopita vám nahrál na vítězný gól finále. Taky hezká symbolika.

Samozřejmě. Já ale nemůžu říkat, že bych tam byl vyloženě taková hvězda, jako Jirka (usmívá se). Ten měl tehdy sezonu, to byla úplná fantazie. Vzpomíná se na to hezky.

Stejně jako na oslavy na Staroměstském náměstí?

Je to zážitek! Špalíry lidí, které byly už od letiště, to se nedá popsat (směje se). Přál bych to každému hráči, aby to zažil.

Který moment pro vás byl tím nejsilnějším?

Oslavy k tomu patří. Byl to ale spíš moment po posledním zápase na modré čáře. Chvíle, kdy si člověk vybaví to, co se stalo a to, co dokázal. To je takový nejsilnější zážitek.

Za rok jste si to znovu zopakoval a podílel se na jedinečném zlatém hattricku. Bylo následující mistrovství světa v Německu pro vás v něčem odlišné?

Nebylo to zase tak odlišné, zase tam byli i jiní hráči, trošku se to změnilo. Ale pořád tam byla taková ta vítězná vlna. Je skvělé se za tím ohlédnout, ale už je to minulost.

Jste člověk, který rád vzpomíná?

Ani moc ne. Nejsem takový, že bych si to pouštěl. Právě proto říkám, že už to bylo a člověk se musí soustředit na to, co je teď.