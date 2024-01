/ROZHOVOR/ Šestou sezonu se po svém příchodu s pražské Sparty bije za Olomouc a až na jednu výjimku dal v každé sezoně jeden gól v základní části. Tuhle normu 37letý obránce Jan Švrček splnil v neděli, kdy pomohl k demolici Mladé Boleslavi 7:1. „Jsem tam od něčeho jiného,“ zasmál se přerovský odchovanec, který se pomalu přibližuje 850 extraligových startů.

Jan Švrček z Olomouce se raduje po vstřeleném gólu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Honzo, pět gólů ve druhé třetině, celkově 7:1, co se s vaší produktivitou v zápase s Mladou Boleslaví stalo?

Měli jsme celkem dost šancí už v minulém zápase. Jsme rádi, že to tam konečně napadalo, měli jsme tam dobré clony před bránou. Navíc, když už přišly střely, byly celkem blízko a tvrdé. To je pro gólmana těžké chytat.

Trefil jste se i vy…

Já tam vždy fláknu jeden za sezonu a tím to většinou končí. Jsem za to ale samozřejmě rád.

Ale v předminulé sezoně jste dal góly dokonce tři. Splnil jste normu, nebo je co překonávat?

No, říkám to tak vždycky (směje se). Moje přednost je v obraně. Když dám nějaký gól, tak se tomu s klukama zasmějeme a jdeme dál.

Když půjdeme po přednostech, pro ránu nechodíte daleko. Vyhledáváte pořád tenhle styl?

To k hokeji patří. Každý mančaft má hráče, který jde do soubojů a má jich víc než ostatní. Takhle hraji hokej odjakživa a nehodlám od toho ustupovat.

Proti Bruslařům to dvakrát schytal Rok Macuh, nedostal jste chuť ho pomstít?

Abych řekl pravdu, neviděl jsem ani jeden z těch zákroků, takže nevím.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Poprvé tam Roka Macuha šel mstít Jakub Navrátil, to zrovna není bitkař, že?

Ne, tak říkáme si, že pokud se něco takového stane, jeden za druhého se postaví. Tak je to dané. Jsme kamarádi, dobrá parta. To je automatika, že tam vletí i hráč, který zrovna není vyhlášený bitkař. Jde o to ukázat soupeři, že držíme při sobě.

Mluvíte o dobré partě, jste to právě vy, kdo se o ni v kabině nejvíc stará?

Každý je něčím specifický. Každý den se dělají srandičky z někoho jiného a každý to vždy přijme. Nálada je dobrá, nikdo se neuráží, když si z něj někdo vystřelí.

Pomáhá i to, že jste jako tým dlouho pospolu?

Jo, to je jedna z důležitých věcí. Jsme dlouho pohromadě, za sezonu se vymění vždy dva, tři hráči. A ti noví vždy zapadnou dobře.

Smlouvu máte ještě na příští sezonu. To vám bude osmatřicet. Co pak, návrat do Přerova?

Ještě nevím (usmívá se). Nepřemýšlel jsem zatím nad tím.